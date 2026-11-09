Magyar Péter Európa helyzetéről tartott előadást Berlinben

Ma újfent egy történelmi fordulóponthoz érkeztünk, akár akarjuk, akár nem – hangsúlyozta német nyelven tartott beszédében a magyar kormányfő.

„Az a kontinens, amely a háborút követő nyolc évtizedben történelme legnagyobb békés és jóléti korszakát élte meg, ma alapjaiban rázkódik meg” – értékelte Magyar Péter.

„A nagyhatalmak vetélkedése, a háborúk, a technológiai függőségek és a világrend átalakulása egyszerre érik Európát, miközben a saját társadalmi, gazdasági és demográfiai problémáink felhalmozódtak, és az éveken át megoldatlan migrációs problémák is meggyengítették az egymásba vetett bizalmat” – tette hozzá.

Európa politikai vezetése pedig sokáig úgy viselkedett, mintha önmagában a figyelmeztetések a megoldás részét képeznék, nagyszerű jelentéseket fogalmaztak meg, de a szükséges intézkedések sorra elmaradtak – hívta fel a figyelmet.

Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy még idén

sikerüljön olyan jogi megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy az ország déli határainak védelme semmilyen módon ne gyengüljön, de a napi egymillió eurós európai uniós bírságot se kelljen megfizetni

– jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Berlinben.

Mint fogalmazott, a migráció témája nyilván nem kerülhető meg, amikor Európáról beszélnünk. Az illegális migráció elleni küzdelemben az elmúlt több mint egy évtized alapvető szemléletváltást eredményezett Európában. Azok a megfontolások, amelyeket Magyarország a kezdetektől következetesen képviselt, mára a tagállamok túlnyomó többségének álláspontjában is megjelennek – húzta alá.

Magyarország kezdettől fogva azt képviselte, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni saját migrációs politikájukat. Ez azonban nem járhat azzal, hogy egyes tagállamok döntéseik negatív következményeit más országokra hárítják át. (...) Magyarországnak még mindig napi egymillió euró büntetést kell fizetnie az Európai Bíróság egy korábbi, eltérő jogi és politikai környezetben hozott ítélete alapján. Ezt magyar miniszterelnökként nem tudom elfogadni. Amíg én vezetem Magyarország kormányát, addig a hazám és Európa külső határait meg fogjuk védeni – szögezte le Magyar Péter.