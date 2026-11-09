Donald Trump „csak viccelt” egy nagyon fontos kérdésről – pedig mindenki elhitte

Trump szombaton a Truth Socialön még azt írta, hogy felkérte White-ot, csatlakozzon a kormányához, és hozzon magával egy csapat MMA-harcost asszisztensként. A találgatások a kinevezés kapcsán akkor erősödtek fel, amikor White bejelentette, hogy hétfőn találkozik Trumppal.

Az elnök azonban vasárnap újságíróknak azt mondta, hogy csak „szórakozott”, és a bejegyzést tréfának szánta – írta a 24.hu a Financial Times alapján.

„Annyit mondanék önöknek: csak vicceltem” – mondta Trump, miközben a Palm Beachen felszállt az Air Force One-ra, hogy visszatérjen a Fehér Házba. „De Danának tetszik az ötlet. És Dana csak egy van, vele nem lehet szórakozni.” Júniusban küzdősportgálát rendeztek a Fehér Ház területén, ahol ideiglenes arénát alakítottak ki. Az eseményt UFC Freedom 250 néven hirdették meg. A rendezvény hivatalosan az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó programsorozat része volt, és egybeesett Donald Trump 80. születésnapjával.

A Fehér Ház előző szóvivője, Katie Zacharia október 16-án távozott hivatalából. A tisztséget mindössze négy napig töltötte be. Az előző szóvivő, Karoline Leavitt „családi okokra” hivatkozva távozott.