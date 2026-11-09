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Donald Trump amerikai elnök (j) és Dana White, a vegyes harcmûvészeti (MMA) bajnokságot szervezõ cég, az Ultimate Fighting Championship (UFC) elnök-vezérigazgatója a washingtoni Fehér Ház déli pázsitján az elnök 80. születésnapján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgálán 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Evan Vucci

Donald Trump „csak viccelt” egy nagyon fontos kérdésről – pedig mindenki elhitte

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ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy „csak viccelt”, amikor felkérte Dana White-ot, a UFC – a kevert harcművészetek, vagyis az MMA legnagyobb nemzetközi szervezetének – elnökét a fehér házi szóvivői posztra.

Trump szombaton a Truth Socialön még azt írta, hogy felkérte White-ot, csatlakozzon a kormányához, és hozzon magával egy csapat MMA-harcost asszisztensként. A találgatások a kinevezés kapcsán akkor erősödtek fel, amikor White bejelentette, hogy hétfőn találkozik Trumppal.

Az elnök azonban vasárnap újságíróknak azt mondta, hogy csak „szórakozott”, és a bejegyzést tréfának szánta – írta a 24.hu a Financial Times alapján.

„Annyit mondanék önöknek: csak vicceltem” – mondta Trump, miközben a Palm Beachen felszállt az Air Force One-ra, hogy visszatérjen a Fehér Házba. „De Danának tetszik az ötlet. És Dana csak egy van, vele nem lehet szórakozni.” Júniusban küzdősportgálát rendeztek a Fehér Ház területén, ahol ideiglenes arénát alakítottak ki. Az eseményt UFC Freedom 250 néven hirdették meg. A rendezvény hivatalosan az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó programsorozat része volt, és egybeesett Donald Trump 80. születésnapjával.

A Fehér Ház előző szóvivője, Katie Zacharia október 16-án távozott hivatalából. A tisztséget mindössze négy napig töltötte be. Az előző szóvivő, Karoline Leavitt „családi okokra” hivatkozva távozott.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump „csak viccelt” egy nagyon fontos kérdésről – pedig mindenki elhitte

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