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Donald Trump amerikai elnök (j3), a felesége, Melania Trump (j4), Dana White, a vegyes harcmûvészeti (MMA) bajnokságot szervezõ cég, az Ultimate Fighting Championship (UFC) elnök-vezérigazgatója (j2) és más vendégek a washingtoni Fehér Ház déli pázsitján felállított oktagonban, azaz szorítóban, az elnök 80. születésnapján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgála után, 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Evan Vucci

Az UFC vezetője hivatalosan is nemet mondott Donald Trumpnak

Infostart / MTI
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Utólag már maga az amerikai elnök is úgy fogalmazott, hogy „csak viccelt”, mikor felkérte a Fehér Ház szóvivőjének a ketrecharcos szövetség vezetőjét. Ennek ellenére most azt mondta, „összetört” a visszautasítás hallatán.

Dana White, a világ legnagyobb vegyes harcművészeti szervezete, az UFC vezetője hétfőn visszautasította Donald Trump amerikai elnök állásajánlatát, aki tréfásan felajánlotta neki, hogy kinevezi a Fehér Ház szóvivőjének.

„Köszönöm az ajánlatot, uram” – mondta az amerikai elnök mellett állva a Fehér Ház sajtótájékoztató-termében, ahol a két férfi megjelent. „Nem akarok politizálni” – tette hozzá Dana White, aki Donald Trump lelkes támogatója. „Összetör, hogy ezt hallom” – reagált az amerikai elnök.

Donald Trump az összegyűlt újságírók előtt azt is kijelentette, hogy Dana White „szuper srác”, hozzátéve, hogy az egyetlen problémája az, hogy „keveset beszél, mielőtt betöri az arcodat”.

Dana White elmondta, hogy az elmúlt 24 órája, a szóvivői jelölés bejelentése óta, maga volt az őrület.

Donald Trump, akinek politikai helyzetét meggyengítette a demokraták félidős választásokon aratott jelentős győzelme, szombaton a Truth Social közösségi oldalán vetette fel a kinevezést, később azonban azt hangoztatta, hogy csak vicc volt.

A Fehér Ház szóvivőjének stratégiai pozíciója október 16-a óta betöltetlen, miután Katie Zachariát mindössze öt nap után elbocsátották.

A konzervatív kommentátor az egyetlen általa vezetett sajtótájékoztatón nem keltett jó benyomást, egyben megvádolták azzal, hogy nem mondott igazat jogi végzettségéről.

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Kezdőlap    Külföld    Az UFC vezetője hivatalosan is nemet mondott Donald Trumpnak

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