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Donald Trump amerikai elnök (j) és Dana White, a vegyes harcmûvészeti (MMA) bajnokságot szervezõ cég, az Ultimate Fighting Championship (UFC) elnök-vezérigazgatója a washingtoni Fehér Ház déli pázsitján az elnök 80. születésnapján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgálán 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Evan Vucci

Ketrecből a Fehér Házba? A UFC elnökét kérte fel Trump

Infostart / MTI

Dana White-ot, egy vezető globális harcművészeti szervezet elnökét kérte fel Donald Trump amerikai elnök szombaton, hogy vállalja el a Fehér Ház szóvivői pozícióját.

White az Ultimate Fighting Championship (UFC), a kevert harcművészetek sportága, az MMA első számú globális szervezetének elnöke.

„Örömmel jelentem be, hogy a sajtótitkári hivatalt a nagyszerű Dana White-nak, ennek a robbanékony harcosnak ajánlottam fel” – írta Trump a Truth Social oldalán.

Hozzátette: felkérte jelöltjét, hogy hozzon magával munkatársakat is, „annak ellenére, hogy közülük egyesek külföldiek”.

„Szükségünk van ezekre az emberekre, hogy megvédjük magunkat az eszetlen baloldaltól” – fogalmazott.

A Fehér Ház előző szóvivője, Katie Zacharia mindössze négy nap után, október 16-án távozott hivatalából.

Júniusban küzdősportgálát rendeztek a Fehér Ház területén, ahol ideiglenes arénát alakítottak ki erre a célra. Az UFC Freedom 250 címen hirdette meg a sportversenyt, amely hivatalosan az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat részét képezte. Az esemény egybeesett Donald Trump elnök 80. születésnapjával.

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Kezdőlap    Külföld    Ketrecből a Fehér Házba? A UFC elnökét kérte fel Trump

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