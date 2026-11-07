Ketrecből a Fehér Házba? A UFC elnökét kérte fel Trump

White az Ultimate Fighting Championship (UFC), a kevert harcművészetek sportága, az MMA első számú globális szervezetének elnöke.

„Örömmel jelentem be, hogy a sajtótitkári hivatalt a nagyszerű Dana White-nak, ennek a robbanékony harcosnak ajánlottam fel” – írta Trump a Truth Social oldalán.

Hozzátette: felkérte jelöltjét, hogy hozzon magával munkatársakat is, „annak ellenére, hogy közülük egyesek külföldiek”.

„Szükségünk van ezekre az emberekre, hogy megvédjük magunkat az eszetlen baloldaltól” – fogalmazott.

A Fehér Ház előző szóvivője, Katie Zacharia mindössze négy nap után, október 16-án távozott hivatalából.

Júniusban küzdősportgálát rendeztek a Fehér Ház területén, ahol ideiglenes arénát alakítottak ki erre a célra. Az UFC Freedom 250 címen hirdette meg a sportversenyt, amely hivatalosan az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat részét képezte. Az esemény egybeesett Donald Trump elnök 80. születésnapjával.