Az egyik ország lényegesen közelebb jutott az Európai Unióhoz

A tájékoztatás szerint a megállapodás az áruk szabad mozgására vonatkozó 1. fejezetet, valamint az élelmiszerbiztonsággal, állat- és növényegészségügyi politikával foglalkozó 12. fejezetet érinti.

Thomas Byrne uniós ügyekért felelős ír miniszter az ír soros elnökségét képviselve üdvözölte az előrelépést, hangsúlyozva, hogy Montenegró jelentős haladást ért el a fennmaradó tárgyalási fejezetek lezárása felé.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság héten közzétett bővítési jelentése szerint Montenegróval akár még az év végéig lezárhatók a csatlakozási tárgyalások, amennyiben az ország végrehajtja a szükséges reformokat.

A pénteki megállapodást megelőzően, október 12-én három további tárgyalási fejezetet zártak le ideiglenesen: a gazdaság- és monetáris politikáról, a statisztikáról, valamint a szociálpolitikáról és foglalkoztatásról szólót.

Montenegró az uniós csatlakozási tárgyalásoknak mind a 33 fejezetét megnyitotta, amelyek közül mostanáig 23-at sikerült ideiglenesen lezárni.

A Tanács hangsúlyozta, hogy a fejezetek lezárása nem tekinthető véglegesnek mindaddig, amíg valamennyi tárgyalási területen nem születik átfogó megállapodás. Az EU szükség esetén újra megnyithatja a már lezárt fejezeteket, és továbbra is figyelemmel kíséri az uniós joganyag átvételét és végrehajtását Montenegróban.

Montenegró 2010 óta uniós tagjelölt ország, csatlakozási tárgyalásai pedig 2012-ben kezdődtek meg. A kilenc hivatalos uniós tagjelölt közül jelenleg Montenegró jutott a legmesszebbre a csatlakozási folyamatban.