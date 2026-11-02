Újabb tartályhajót ért támadás a Perzsa-öbölben

Pénteken egy katari tartályhajót is támadás ért a Perzsa-öbölben, a katari állami hírügynökség, a QNA beszámolója szerint. Az incidensért szintén senki nem vállalta a felelősséget.

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete eközben arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorosban két olajszállító hajó aknára futott. Az iráni állami média által idézett közlemény szerint a két tanker az engedélyezettől eltérő útvonalon közlekedett. A történtekről független megerősítés nem áll rendelkezésre.

Az iráni háború február végi kezdete óta a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében ismétlődnek a hajók elleni támadások. Teherán a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon korlátozta a hajóforgalmat, és az iráni hatóságok szerint több támadás ért olyan hajókat, amelyek megsértették az általuk meghatározott közlekedési korlátozásokat.

A Hormuzi-szoros a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan az iráni kikötők és part menti térségek blokádjával igyekszik korlátozni az iszlám köztársaság olajexportból származó bevételeit.