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Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Újabb tartályhajót ért támadás a Perzsa-öbölben

Infostart / MTI

A brit tengeri hajózási biztonsági hatóság, az UKMTO tájékoztatása szerint hétfőn két meg nem határozott lövedék talált el egy tartályhajót a Perzsa-öbölben. A támadásban senki nem sérült meg, környezeti károkról sem érkezett jelentés. A támadást egyelőre senki nem vállalta magára.

Pénteken egy katari tartályhajót is támadás ért a Perzsa-öbölben, a katari állami hírügynökség, a QNA beszámolója szerint. Az incidensért szintén senki nem vállalta a felelősséget.

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete eközben arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorosban két olajszállító hajó aknára futott. Az iráni állami média által idézett közlemény szerint a két tanker az engedélyezettől eltérő útvonalon közlekedett. A történtekről független megerősítés nem áll rendelkezésre.

Az iráni háború február végi kezdete óta a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében ismétlődnek a hajók elleni támadások. Teherán a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon korlátozta a hajóforgalmat, és az iráni hatóságok szerint több támadás ért olyan hajókat, amelyek megsértették az általuk meghatározott közlekedési korlátozásokat.

A Hormuzi-szoros a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan az iráni kikötők és part menti térségek blokádjával igyekszik korlátozni az iszlám köztársaság olajexportból származó bevételeit.

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