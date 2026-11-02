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Mark Carney újonnan beiktatott kanadai miniszterelnök, a Liberális Párt elnöke sajtótájékoztatót tart az eskütétele után Ottawában 2025. március 14-én. Carney Justin Trudeau-t váltja a kormányfői poszton.
Nyitókép: MTI/EPA/Spencer Colby

Trump és Carney szerint körvonalazódik a kanadai-amerikai kereskedelmi megállapodás

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök szerint előrelépés történt az új amerikai-kanadai kereskedelmi megállapodás kereteinek kidolgozásában.

A két vezető a hétvégén egyeztetett, és közlésük szerint a tárgyalóküldöttségek a következő hetekben folytatják a munkát a megállapodás véglegesítése érdekében.

Carney vasárnap az X közösségi oldalon azt írta, hogy a megbeszélés a kölcsönösen előnyös kereskedelmi egyezmény alapjairól folytatott korábbi konstruktív tárgyalásokra épült.

A kanadai kormányfő szerint egy ilyen megállapodás munkahelyeket teremtene, mérsékelné a megélhetési költségeket és tiszteletben tartaná Kanada nyelveit, kultúráját és szuverenitását.

Carney a múlt héten már arról beszélt, hogy a tárgyalások felgyorsultak, mert Washington álláspontja közeledett a kanadaihoz.

Trump újságíróknak Iowában azt mondta, hogy a feleknek már megvan „egy megállapodás koncepciója", amely kedvező lenne az amerikai gazdálkodók és az Egyesült Államok számára. Az elnök szerint az egyezség része lehet a korábban leállított Keystone XL kőolajvezeték projektjének újjáélesztése is.

Trump elmondása szerint a vezetéket meg fogják építeni, ugyanakkor nem részletezte, miként indulhatna újra a beruházás. A napi 830 ezer hordó szállítási kapacitásra tervezett vezeték Alberta olajhomok-mezőit kötötte volna össze az oklahomai Cushing olajtározó komplexummal és az öböl-parti finomítókkal.

Joe Biden amerikai elnök 2021-ben visszavonta a projekt egyik kulcsfontosságú engedélyét, ami a beruházás leállításához vezetett.

Kanada, a világ negyedik legnagyobb kőolajexportőre, nyersolajtermelésének több mint 90 százalékát az Egyesült Államokba szállítja.

A két ország az elmúlt hónapokban több milliárd dollár értékben vetett ki vámokat egymás termékeire. A vámvita különösen az Egyesült Államok északi határállamaiban, köztük Michiganben és Maine-ben vált politikai kérdéssé a keddi időközi választások előtt.

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Kezdőlap    Külföld    Trump és Carney szerint körvonalazódik a kanadai-amerikai kereskedelmi megállapodás

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