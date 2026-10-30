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Kevesebben kihívást keresnek, többen pedig a képességeiket nem tudják megfelelően felmérni, amikor áthajtanak a sorompón a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróban, mondja a közlekedéspszichológus.
Nyitókép: Getty Images/fhm

Gyanúsan viselkedett a vasúti átjárónál, kémkedés gyanúja miatt letartóztattak Lengyelországban az orosz férfit

Infostart / MTI

Kémkedés gyanúja miatt letartóztattak egy 55 éves orosz állampolgárt a délnyugat-lengyelországi Swidnicában – közölte pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió rendőrségi információkra hivatkozva.

A férfira „gyanús viselkedése" miatt a helyi rendőrség figyelt fel egy vasúti átjáró közelében – idézi a hírtévé a hatósági közleményt. A tisztségviselők átkutatták a férfi személygépkocsiját, és "professzionális fényképezőgépet" találtak nála, amellyel rendőrségi megállapítások szerint vonatokat és vasúti infrastruktúrát fényképezett.

A férfinál talált adathordozók elemzése során a nyomozók „hasonló témájú fájlok százezreire" bukkantak, a fényképeken egyebek mellett fontos lengyelországi és külföldi vasúti és közúti infrastrukturális létesítmények láthatók.

Lukasz Dudkowiak, az alsó-sziléziai rendőrkapitányság szóvivője közölte a Polsat Newszal: emellett a férfinál találtak több különböző ember nevére kiállított személyazonossági okmányt.

A férfit három hónapi előzetes letartóztatásba helyezték. Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője az X-en közölte: 2024 elejétől a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) által vizsgált kémkedési és szabotázs-ügyekben már 90 személyt gyanúsítottak meg.

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