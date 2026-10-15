Megnőtt a Mont Blanc

A hegycsúcs folyamatos mozgásban van. Egy-egy mérés önmagában nem jelent semmit a klímaváltozás vonatkozásában, az adatokat az idő múlásának tükrében kell elemezni – közölte Jean de Garets, az Haute-Savoie megyei földmérők szervezetének elnöke egy sajtótájékoztatón.

Luc Moreau gleccserkutató elmondta: a Mont Blanc továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta.

A földmérők a hegycsúcsot fedő hó- és jégtakaró vastagságát mérik, amelyet rendkívül változékony tényezők – a csapadék, a szél, a hó eloszlása, a hőmérséklet, a napsütés, illetve a mérést megelőző hónapok időjárási körülményei – alakítanak. A méréseket 2001-ben kezdték, akkor az olasz-francia határon magasodó Mont Blanc 4810,40 méter magas volt. A földmérők két- vagy háromévente teszik közzé a mérési adatokat.

A köztudatban rendszerint 4810 méterre kerekítve él a legmagasabb európai hegycsúcs magassága,

ami Jean des Garets szerint nem rossz becslés, tekintve, hogy évről évre több méter különbséget is mutathatnak a mérések.

Az idén mért 4807,47 méteres magasság megközelíti annak a XIX. század végi, történelmi jelentőségű mérésnek az eredményét, amely Joseph Vallot, a Mont Blanc-ra vonatkozó tudományos megfigyelések úttörője és unokatestvére, Henri Vallot nevéhez kötődik.