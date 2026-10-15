ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.89
usd:
324.88
bux:
144454.77
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman judge hand holding gavel to bang on sounding block in the court room.
Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

Kilencven év börtönbüntetést kapott a kukkoló tornászedző

Infostart / MTI

Sean Gardner amerikai tornászedző 90 év börtönbüntetést kapott, mert titokban videóra vette a lányokat az öltözőben és a zuhanyzóban.

Kristi Johnson, Mississippi állam szövetségi bírója a kiszabható legsúlyosabb büntetést adta a 39 esztendős Gardnernek, akit háromrendbeli, gyermekpornográfiával kapcsolatos vádpontban találtak bűnösnek, így egyenként harminc-harminc év börtönt, vagyis lényegében életfogytiglani szabadságvesztést kapott.

Gardner beismerte, hogy 2017 decembere és 2018 áprilisa között rejtett kamerát helyezett el a Purvis városában található tornaterem mosdójában, hogy felvételeket készítsen tanítványairól.

A nyomozók szerint legalább tíz kiskorúról készített olyan felvételeket, amelyeken a gyermekek meztelenül vagy öltözködés közben láthatók. A videókra évekkel később bukkantak a nyomozók a férfi számítógépein, miközben egy másik ügyet vizsgáltak, amely szerint Gardner szexuálisan bántalmazott tornászokat.

Az iowai Chow’s Gymnastics and Dance Institute több korábbi tanítványa ugyanis azt állította, az edző a pozícióját kihasználva sértő cselekményeket követett el velük szemben. A vizsgálat során kiderült, más edzők is tudtak a szexuális visszaélésekre vonatkozó felvetésekről, mégsem jelentették a központnak. Ebben az ügyben még nem történt vádemelés.

A videofelvételekkel kapcsolatos keresetben viszont szerepel, hogy a sportág felügyeleti szervei már 2017-ben értesültek Gardner nem megfelelő magatartásáról, mégsem tettek semmit annak érdekében, hogy távol tartsák a sportágtól.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kilencven év börtönbüntetést kapott a kukkoló tornászedző

egyesült államok

gyermekpornográfia

rejtett kamera

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Neubauer Katalin: végső soron a munkahelyeket kockáztatja a vagyonadó a jelenlegi formában

Neubauer Katalin: végső soron a munkahelyeket kockáztatja a vagyonadó a jelenlegi formában
A vagyonadó bevezetésének a jelenleg ismert formájában súlyos társadalmi és gazdasági következményei lehetnek – figyelmeztetett az InfoRádióban nyilatkozva a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalin azt mondta, a vagyonadó tervezetével az a legnagyobb probléma, hogy végső soron nem a magánvagyont, hanem a vállalati vagyont adóztatja meg.
Magyar Péter és Orbán Viktor is Brüsszelből üzent

Magyar Péter és Orbán Viktor is Brüsszelből üzent

Brüsszelben zajlik a kétnapos uniós csúcs és a Patrióták találkozója is.
 

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Uniós bíróság: Magyarország megsértette az uniós jogot

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik az AI-para az amerikai tőzsdéken

Folytatódik az AI-para az amerikai tőzsdéken

Durva eladási hullám söpört végig az ázsiai tőzsdéken az amerikai inflációs adat után, a dél-koreai részvénypiac közel 8 százalékot zuhant, ütötték a chipgyártók papírjait. A rossz hangulat némileg átragadt az európai tőzsdékre is, de itt csak mérsékeltek az esések. A magyar tőzsdén az OTP-ben van a legnagyobb izgalom, a csütörtök nap eleji újabb mínuszok után visszahúzták a bankrészvényt. Az amerikai tőzsdéken is folytatódik az esés, elsősorban a tech papírokat, chipgyártókat, mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat ütik.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mire kell leginkább a hitel a magyaroknak: sok családnak már egy háztartási gép is gondot okoz

Kiderült, mire kell leginkább a hitel a magyaroknak: sok családnak már egy háztartási gép is gondot okoz

Bár az elmúlt években valamelyest javult a magyar háztartások anyagi helyzetének megítélése, a mindennapi megélhetés továbbra is komoly kihívást jelent.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad

Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad

Trump said some would "rather not watch" the killing of Nidal Hasan, the first military execution in over 60 years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 18:25
Fordulat a Fort Hood-i tömeggyilkos kivégzésének ügyében
2026. október 15. 18:14
Magyar Péter Brüsszelből üzent
×
×