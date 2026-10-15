Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit a Karib-térségben – videó

Azt írták, hogy a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) kutatómunkájának köszönhetően Antigua és Barbuda hatóságai elfogták M. V.-t, aki ellen gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását tartalmazó gyermekpornográf felvételek átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette, valamint más bűncselekmények miatt körözték.

Az elfogott férfit szerdán az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és a Készenléti Rendőrség munkatársai szállították Magyarországra – áll a közleményben.