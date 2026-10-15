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Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

A Facebook az elnök szerint korlátozta a kampányát Brazíliában

Infostart / MTI

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök pártja az Amerikai Államok Szervezeténél (OAS) kíván panaszt tenni a Meta amerikai technológiai vállalat ellen, arra hivatkozva, hogy a cég platformjai korlátozhatták az államfő választási kampányának online megjelenését.

A Munkáspárt (PT) szóvivője, Eden Valadares szerdán közölte: elérkezett az idő arra, hogy a nemzetközi közösség előtt, elsőként az OAS-nál emeljenek szót a Meta állítólagos beavatkozása miatt.

A párt jogászai szerint a Meta platformjain a jelenlegi államfő, Lula és támogatói kampánytartalmainak terjesztését korlátozások érintették. A PT különösen a WhatsApp mesterséges intelligenciára épülő eszközeinek működését bírálta, és azt állította, hogy a rendszer „algoritmikus szelektivitást” mutatott. Valadares szerint a vállalat nem tudja bizonyítani, hogy a korlátozások véletlenszerű technikai problémák következményei voltak.

Lula az elnökválasztás első fordulójában váratlanul ellenfele, Flávio Bolsonaro mögött végzett.

  • A volt államfő, Jair Bolsonaro fia a szavazatok 47 százalékát szerezte meg,
  • míg Lula 45 százalékot kapott.

A voksolást megelőző közvélemény-kutatások többsége még szoros Lula-előnyt jelzett. A második fordulót október 25-én rendezik.

Lula kampánystábja panaszt nyújtott be a brazíliavárosi választási bírósághoz a közösségi médiában tapasztalt állítólagos korlátozások miatt. A testület 48 órát adott a Metának arra, hogy reagáljon a vádakra.

A Meta visszautasította az állításokat. A vállalat az AFP hírügynökségnek küldött közleményében azt írta, hogy a kifogásolt technikai problémák nem kizárólag Brazíliát vagy egyes fiókokat érintettek. Hozzátette: betartja a választási szabályokat, és elkötelezett a platformjai egyenlő és tisztességes használatának biztosítása mellett.

Az első fordulóban elszenvedett vereség után Lula kampánya nagyobb hangsúlyt helyezett az online mozgósításra. A 80 éves elnök számára ez új terepet jelent, mivel a beszámolók szerint maga nem használ mobiltelefont.

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