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Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az államok kormányzóival és a legfelsőbb bíróság elnökével találkozik a brazíliavárosi elnöki hivatalban, a Planalto-palotában 2023. január 9-én, egy nappal az után, hogy Jair Bolsonaro korábbi brazil elnök támogatói megostromolták a hivatalt, továbbá a kongresszus és a legfelsőbb bíróság épületét. A volt elnök támogatói szerint Bolsonaro baloldali ellenfele, Lula da Silva csalással győzött a 2022. októberi elnökválasztáson.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Lula újra győzött, de súlyos politikai válság jön Brazíliában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő brazil államfő nyerte a vasárnapi elnökválasztás második fordulóját Brazíliában, ezzel negyedszer választották meg az ország elnökének. Legyőzött ellenfele, Flávio Bolsonaro szenátor ugyanakkor nem ismerte el az eredményt, és a választás megsemmisítését kezdeményezi.

A választási bizottság szinte teljes feldolgozottság mellett Lula győzelmét állapította meg. A Munkáspárt jelöltje a szavazatok mintegy 52 százalékát szerezte meg, míg a korábbi elnök, Jair Bolsonaro fia, Flávio Bolsonaro nagyjából 48 százalékot kapott.

Lula győzelme meglepetésnek számít, mivel az első fordulóban még Bolsonaro végzett az élen. Az eredmény egyben fékezheti a jobboldali erők elmúlt évekbeli latin-amerikai előretörését.

Luiz Inácio Lula da Silva január 5-én kezdheti meg új, négyéves elnöki ciklusát. Győzelmi beszédében azt ígérte, együttműködik a választók által megválasztott konzervatív kongresszussal, és nagyobb társadalmi részvételt biztosít a döntéshozatalban.

Flávio Bolsonaro a brazíliavárosi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy lehetetlennek tartja az eredmény elfogadását.

A politikus szerint a választás törvényességét megkérdőjelezi, hogy a legfelsőbb bíróság az ország több részét érintő közlekedési és időjárási problémák miatt két órával meghosszabbította a szavazást.

Elemzők szerint ugyanakkor kicsi az esély arra, hogy a választást megsemmisítsék. Rámutattak arra, hogy Bolsonaro tábora egyes térségekben maga is kérte a szavazási idő meghosszabbítását, Lula pedig több mint 4 millió szavazatos előnnyel nyerte meg a második fordulót.

A 80 éves Lula számára az eredmény újabb politikai visszatérést jelent. A baloldali politikust 2018-ban korrupciós ügyek miatt bebörtönözték, az ítéleteket azonban később hatályon kívül helyezték. Ezt követően a 2022-es választáson ismét elnökké választották.

A kampányban Lula a korábbi kormányzati eredményeire hivatkozott. Azt hangsúlyozta, hogy csökkent a szegénység és az egyenlőtlenség, valamint történelmi mélypontra süllyedt a munkanélküliség és az erdőirtás. Emellett további szociális intézkedéseket és a munkavállalókat segítő reformokat ígért.

Az új elnöki ciklust ugyanakkor kedvezőtlen politikai és gazdasági környezetben kezdi meg. A parlamentben a konzervatív és jobboldali pártok jelentős erőt képviselnek, ami megnehezítheti a kormányzati kezdeményezések elfogadását. A brazil gazdaság növekedése várhatóan mérsékelt marad, miközben magas a kamatszint és az államadósság is.

Lula győzelme után a brazil részvénypiacot követő egyik tőzsdén kereskedett alap árfolyama jelentős csökkenéssel reagált az ázsiai kereskedésben. Elemzők szerint a befektetők attól tartanak, hogy az elnök továbbra is az állami szerepvállalásra épülő gazdaságpolitikát követi majd.

A vasárnapi szavazás mintegy 159 millió választópolgárt érintett. Lula az első olyan jelölt Brazília demokratikus átmenete óta, aki az első fordulóban elszenvedett vereség után a második fordulóban mégis meg tudta nyerni az elnökválasztást.

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Kezdőlap    Külföld    Lula újra győzött, de súlyos politikai válság jön Brazíliában

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