Repülő drónokkal elsüllyesztettek egy hajót a bolgár partoknál – keményen üzent az elnök

A kormányfő tájékoztatta a történtekről a NATO-t és az Európai Uniót, segítséget kérve tőlük, hozzátéve, hogy Bulgáriának nincs egyértelmű bizonyítéka arra, hogy ki a felelős. Közölte, hogy szándékában áll bekéretni az orosz nagykövetet az „elfogadhatatlan” támadások miatt.

A miniszterelnök azt írta Facebook-oldalán, hogy az első jelzést éjjel fél kettőkor kapták egy bajba jutott hajóról, és a 15 fős teljes legénységet sikerült kimenteni. A máltai zászló alatt közlekedő, Chelsea-3 nevű, Ukrajnához tartozó hajót három drón találta el. A személyzet, amelyben hét ukrán és nyolc azerbajdzsáni állampolgár volt, arról számolt be, hogy a hajó fedélzetét és törzsét három légi drón találta el.

Ezt követően egy másik hajót is találat ért, amely elsüllyedt. Egy tengerészt sikerült kimenteni - közölte a miniszterelnök, aki a többi tengerész sorsáról nem adott tájékoztatást.

A két hajó elleni támadások a bolgár partoktól 29, illetve 27,5 kilométerre történtek.

Egy héttel ezelőtt ismeretlen eredetű drónok két másik kereskedelmi hajót is megtámadtak Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében, a Fekete-tengeren. A togói lobogó alatt közlekedő Alfa Watan hajó elsüllyedt, míg egy bolgár komp evakuálta a 18 fős legénységet a másik, palaui lobogó alatt haladó, Able nevű hajóról. A togói hajó kilenc szíriai és egy egyiptomi állampolgárból álló legénységét eltűntként tartják nyilván.