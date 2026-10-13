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Három olajvezeték // Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Oroszország az amerikainál is nagyobb adatot közölt, ebben Magyarország is benne van

Infostart / MTI

Oroszország 2022 óta 320,7 milliárd dollár értékben szállított energiatermékeket az Európai Unóba - jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva.

Novak rámutatott, hogy az összeg meghaladja a Donald Trump amerikai elnök által közölt adatot, amely szerint Európa 250 milliárd dollárt költött az Oroszországból érkező szállításokra.

„Ha a 2026-os évről beszélünk, akkor az energiaügyi minisztérium adatai szerint csak 9 hónap alatt már 21,3 milliárd dollár értékű energiaforrást szállítottunk Európába. Vagyis a szankciós korlátozások ellenére továbbra is szállítunk energiaforrásokat azokba az irányokba, amelyek esetében kivételt tettek” – jegyezte meg.

Novak hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit.

„Nem a mi hibánkból változott meg jelentősen az elmúlt években az Európai Unióba irányuló export aránya. De amit az európai kollégák akarnak, azt leszállítjuk” – mondta.

A miniszterelnök-helyettes szerint a pótlólagos orosz dízelüzemanyag-szállítások a világpiacokra – beleértve az amerikai piacot is – lehetővé teszik az Hormuzi-szorosban kialakult válsággal és a világszintű finomítói kapacitáscsökkenéssel összefüggő helyzet kiegyensúlyozását. Mint mondta, az orosz pótlólagos szállítások máris 5-6 százalékkal csökkentették a dízelüzemanyag csaknem megduplázódott világpiaci árát.

Leszögezte, hogy Oroszország számára prioritás marad a belföldi piac dízelüzemanyag-ellátása. Mivel azonban olajfinomítóik kapacitása jelentősen meghaladja a keresletet, lehetőség nyílik az exportra is - tette hozzá.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az orosz és az amerikai energiaügyi minisztérium, valamint a két ország cégei már megkezdték a tárgyalásokat dízelvásárlásról. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pénteken folytatott telefonbeszélgetése nyomán Donald Trump amerikai államfő az energetikai szférában megkötött nagyszabású megállapodásról tett bejelentést, amelynek keretében Moszkva – olajfinomítói állapotának függvényében – hárommillió tonnáig terjedő mennyiségben szállít majd dízelüzemanyagot az amerikai és a világpiacra. Ennek érdekében az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig felfüggesztette a vonatkozó szankciókat.

Az orosz kormány szombaton részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát. Novak szerint Oroszország októberben 300 ezer tonna dízelüzemanyagot, novemberben 500 ezer tonnát, decemberben pedig akár egymillió tonnát is kész szállítani.

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