Máris léptek az oroszok a Trump–Putyin egyezség után

Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra.

Oroszországban elegendő a kitermelés ahhoz, hogy teljesen kielégítsék a hazai igényeket, illetve a meghatározott mennyiségben exportáljanak a világpiacra – közölte Novak.

A Kreml pénteki tájékoztatása szerint Putyin a Trumppal folytatott telefonbeszélgetésében megerősítette, hogy az orosz fél kész olajat és olajtermékeket exportálni. Az amerikai elnök a beszélgetés után azt közölte: Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát.

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag-szállításokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez „beruházás a háborúba”, nyilvánvaló gyengeség, ami után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.

Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók feloldása hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújának finanszírozásához

– jelentette ki Kaja Kallas európai uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szombaton. Közölte, hogy az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn, luxembourgi tanácsülésükön várhatóan jóváhagyják „az Oroszország háborús gépezetét célzó”, az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta „legnagyobb szankciós csomagot”.