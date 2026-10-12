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Nyitókép: Pixabay

Észak felé halad Isaias, már halálos áldozatokat is követelt a hurrikán

Infostart / MTI

Az Isaias az ötös skálán hármas erősségűről kettessé „szelídült”, miután partot ért, de még így is fákat csavart ki, házakban tett kárt.

Floridától észak felé, az Appalache-hegység és a közép-atlanti térség irányába halad az Isaias hurrikán, amelynek már négy halálos áldozata van az amerikai hatóságok vasárnapi közlése szerint.

Az Isaias péntek este ért partot a Floridában, az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partvidékén.

A vihar a Saffir-Simpson-skála szerinti öt kategóriából a harmadik erősségi fokozatot is elérte, a partot azonban már kettes kategóriájú hurrikánként érte el.

Több államban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Florida Escambia megyéjében Chip Simmons seriff közölte, hogy egy nő életét vesztette, amikor egy fa rádőlt a házára, egy férfi pedig szén-monoxid-mérgezésben halt meg egy garázsban működtetett dízelgenerátor miatt.

Birminghamban is meghalt egy ember, amikor a házára zuhant egy fa - közölte Cory Moon tűzoltóparancsnok. Alabama állam katasztrófavédelmi hivatala pedig egy másik, a viharral összefüggésbe hozható esetről számolt be: Barbour megyében halálos közúti balesetet okozott egy kidőlt fa.

Az Isaias az idei atlanti hurrikánszezon első vihara.

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