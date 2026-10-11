Őrizetbe vettek egy férfit Lengyelországban, súlyos dologgal gyanúsítják

Dobrzynski bejegyzése szerint a belbiztonsági ügynökség (ABW) és más biztonsági szervek tisztviselői Marcin Kierwinski belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezésére ültek össze vasárnap délelőtt.

A tanácskozást azért tartották, mert a rendőrség Donald Tusk és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz elleni lehetséges merényletről kapott információt - írta Dobrzynski. Erről az Infostarton mi is beszámoltunk.

A Polsat News szerint a rendőrség e-mailben kapott információt a lehetséges merényletről.

Az információt az illetékes szolgálatok "hitelesnek és nyugtalanítónak" találták, és úgy értékelték: nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. "Az ügyet halálosan komolyan kezeljük" - fogalmazott Dobrzynski. Hozzátette: az ügyet továbbra is vizsgálják.

Arra az újságírói kérdésre, a fenyegetés ellenére Tusk miért érkezett vasárnap gyalog a munkahelyére, Dobrzynski aláhúzta: a kormányfőt biztonsági őrök kísérték, ezért "nem lát ebben problémát".

Vasárnap délután a belügyminiszter az X-en közölte:

a rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki "fenyegette Donald Tuskot, és támadást tervezett ellene".

A kormányfő - szintén az X-en - megköszönte a rendőrség "gyors és határozott cselekvését".