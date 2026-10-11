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Donald Tusk lengyel miniszterelnök és felesége, Malgorzata Tusk szavazni érkezik a helyhatósági választások első fordulójában Sopotban 2024. április 7-én. A 29 millió szavazásra jogosult állampolgár a mintegy 2,5 ezer polgármester mellett az önkormányzati szervek 46,6 ezer képviselőjéről dönt. Április 21-én második fordulót tartanak azokban a körzetekben, amelyekben a polgármesterjelöltek egyike sem szerzi meg a szavazatok több mint 50 százalékát.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Adam Warzawa

A lengyelek merényletre készülnek

Infostart / MTI

A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását hívták össze vasárnap a Donald Tusk lengyel kormányfő és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfő-helyettes, védelmi miniszter elleni lehetséges merénylet miatt - közölte Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője az X-en.

Dobrzynski bejegyzése szerint a belbiztonsági ügynökség (ABW) és más biztonsági szervek tisztviselői Marcin Kierwinski belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezésére ültek össze vasárnap délelőtt.

A tanácskozást azért tartották, mert a rendőrség Donald Tusk és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz elleni lehetséges merényletről kapott információt - írta Dobrzynski.

A tanácskozást Karolina Galecka belügyi szóvivő is megerősítette az X-en.

Dobrzynski a PAP lengyel hírügynökségnek elmondta: a témáról semmilyen további információt nem közölhet.

Adam Szlapka kormányszóvivő a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban közölte: az információ ellenére változatlan marad Tusk napi programja, a kormányfő Varsóban tartózkodik.

A Polsat News szerint a rendőrség e-mailben kapott információt a lehetséges merényletről. A hírtévé riportere szerint Tusk vasárnap reggel gyalog, különösebb biztonsági intézkedések nélkül érkezett a varsói kormányfői hivatalba. Ott részt vett egy másik értekezleten, amelyen megvitatták azokat a hatósági intézkedéseket, amelyek az elmúlt napokban történt három iskolai késelés, valamint az interneten megjelent, iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetések kapcsán teendők.

A biztonsági szervek tanácskozása után Dobrzynski és Galecka közös sajtóértekezletükön elmondták: a kormányfő és a kormányfő-helyettes elleni lehetséges merényletről szóló információ a lengyel politikai vezetők biztonságáért felelős államvédelmi szolgálathoz (SOP) érkezett, a SOP a rendőrségnek adta át. Az információt az illetékes szolgálatok "hitelesnek és nyugtalanítónak" találták, és úgy értékelték: nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós.

"Az ügyet halálosan komolyan kezeljük"

– fogalmazott Dobrzynski. Hozzátette: az ügyet továbbra is vizsgálják.

Arra az újságírói kérdésre, a fenyegetés ellenére Tusk miért érkezett vasárnap gyalog a munkahelyére, Dobrzynski aláhúzta: a kormányfőt biztonsági őrök kísérték, ezért "nem lát ebben problémát".

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A lengyelek merényletre készülnek

A lengyelek merényletre készülnek
A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását hívták össze vasárnap a Donald Tusk lengyel kormányfő és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfő-helyettes, védelmi miniszter elleni lehetséges merénylet miatt - közölte Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője az X-en.
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