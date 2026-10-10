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Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump, kiakadt a világ

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel több százezer tonna gázolaj szállításáról az amerikai és a világpiacra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez „beruházás a háborúba”, nyilvánvaló gyengeség, ami után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.

Donald Trump amerikai elnök pénteken Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít „az amerikai és a világpiacra", miután Trump szavai szerint igen sikeres tárgyalást folytatott az orosz elnökkel.

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat.

Trump közölte: Oroszország „haladéktalanul” szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát. További 3 millió tonna gázolajat szállítanak rövid távon belül, az orosz kőolajfinomítók állapotától függően. Trump a további szállítások pontos menetrendjét nem közölte.

Az amerikai pénzügyminisztérium a szállítás megvalósítása érdekében ideiglenesen felfüggesztette az orosz szállításokra elrendelt szankciókat. Az orosz dízel eladására, szállítására, kirakodására és importjára szóló engedély 2027. április 7-éig van érvényben.

Az orosz energiaszektort számos büntetőintézkedés sújtja, amióta Moszkva 2022 februárjában teljeskörű offenzívát indított Ukrajna ellen, az ukrán haderő pedig fokozza az orosz kőolajipari infrastruktúra elleni támadásait.

A növekvő üzemanyagárak nyomást gyakoroltak a Republikánus Pártra a novemberi félidős választások előtt.

A pénteki bejelentés jelentős fordulatot jelent Washington Moszkvához való viszonyulásában. Trump néhány hete írta alá a kongresszus által elfogadott törvényt, amely kiszélesíti a hatáskörét a Moszkva elleni szankciók elrendelésében. A törvényhozás növelni kívánta a Kremlre gyakorolt nyomást az Ukrajna elleni háború miatt, míg a legutóbbi lépés megkönnyíti az orosz energiaexportot.

Megerősítette Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumpal folytatott telefonbeszélgetése során,

hogy az orosz fél kész olajat és olajtermékeket szállítani az amerikai és a világpiacra – adta hírül a Kreml péntek éjjel kiadott közleményében.

A nyilatkozat szerint a felek a megbeszélés során során jelentős figyelmet szenteltek az ukrajnai rendezés kilátásainak, emellett szóba került az Iránnal kapcsolatos helyzet, valamint a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusai is. A két elnök megerősítette korábbi megállapodását a személyes kapcsolatok folytatásáról, valamint a két elnöki adminisztráció, a titkosszolgálatok és más hatóságok közötti együttműködésről.

Energetikai szakértők rámutattak, hogy

a Trump által bejelentett szállítás csak kis részét teszi ki a globális gázolajkeresletnek, így aligha lesz jelentős befolyással az árakra.

Az üzemanyagárak világszerte emelkedtek az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt.

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Kezdőlap    Külföld    Megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump, kiakadt a világ

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