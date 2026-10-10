Szankciós csomaggal reagál az EU a Trump–Putyin alkura

„Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók felfüggesztése további bevételhez juttatja Moszkvát a háború folytatásához. Nem most van itt az ideje annak, hogy enyhítsünk az Oroszországra nehezedő nyomáson, Európa nem is fogja ezt tenni” – fogalmazott az az X-en közzétett üzenetében Kallas.

A főképviselő bejegyzésében azt is írta, hogy az orosz csapások az elmúlt két nap alatt több mint 80 ukrán civil életét követelték, miközben Oroszország fokozta az Európa, mind az uniós tagállamok, mind pedig a NATO-szövetségesek elleni hibrid támadásait.

Közölte, hogy az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn, luxembourgi tanácsülésükön várhatóan jóváhagyják „az Oroszország háborús gépezetét célzó”, az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta „legnagyobb szankciós csomagot”.