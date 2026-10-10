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Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje Az Ukrajna számára Oroszország agresszív háborújának eszkalálásával szemben nyújtott támogatás sürgõs szükségessége címmel tartott vitán, az Európai Parlament plenáris ülésén, a testület strasbourgi üléstermében 2026. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Szankciós csomaggal reagál az EU a Trump–Putyin alkura

Infostart / MTI

Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók feloldása hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújának finanszírozásához – jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szombaton.

„Az orosz gázolajra vonatkozó szankciók felfüggesztése további bevételhez juttatja Moszkvát a háború folytatásához. Nem most van itt az ideje annak, hogy enyhítsünk az Oroszországra nehezedő nyomáson, Európa nem is fogja ezt tenni” – fogalmazott az az X-en közzétett üzenetében Kallas.

A főképviselő bejegyzésében azt is írta, hogy az orosz csapások az elmúlt két nap alatt több mint 80 ukrán civil életét követelték, miközben Oroszország fokozta az Európa, mind az uniós tagállamok, mind pedig a NATO-szövetségesek elleni hibrid támadásait.

Közölte, hogy az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn, luxembourgi tanácsülésükön várhatóan jóváhagyják „az Oroszország háborús gépezetét célzó”, az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta „legnagyobb szankciós csomagot”.

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Kezdőlap    Külföld    Szankciós csomaggal reagál az EU a Trump–Putyin alkura

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