A rjazanyi régió Szaszovo városbeli adatközpontjában történt „incidensről” számolt be csütörtök reggel a Yandex vezető orosz internetes szolgáltató; a Meduza ellenzéki hírportál szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy a Szaszta gépgyár területén lévő objektumban ukrán dróncsapás okozott tüzet.

A Yandex szerint az adatközpont működését leállították, a cég fő szolgáltatásai rendes üzemmódban működnek, de lehetséges, hogy egy részük a felhasználók számára nem elérhető. A tájékoztatás szerint személyi sérülés nem történt.

A Krasznodari területen lehulló drónroncsok tüzet okoztak egy, a régió operatív törzse által meg nem nevezett vállalat területén. A baskírföldi Szalavat ipari zónájában szintén kigyulladt egy gyár.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjjel a légvédelem 399 ukrán repülőgép-típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 22 régió és a Fekete-tenger felett.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSZB) közölte, hogy a bajkálontúli régióban őrizetbe vett két orosz állampolgárt - egy férfit és egy nőt -, akik az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízásából provokációk sorozatát készítették elő azzal a céllal, hogy megzavarják a közrendet a szeptemberi parlamenti választásokra időzítve.

A nő, aki az ukrán oldalon harcoló Oroszország Szabadsága Légió elnevezésű szervezet tagja, beépült egy választási bizottságba, és az eredmények meghamisítását kapta feladatul. A férfinak az információgyűjtésen kívül az lett volna a dolga, hogy felgyújtsa az egyik párt irodáját. Mindkettőjüket a szeptember 18-án megkezdődött háromnapos választás előestéjén fogták el.