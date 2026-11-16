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A holland Crysencio Summerville, miután megszerezte csapata ötödik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Német–holland fociderbi is lesz ma a tévében

Infostart / MTI

Folytatódik a Nemzetek Ligája jó pár válogatott meccsel, de lesz csúcstenisz is – sport a tévében.

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

19.00: Labdarúgás, U21-es felkészülési mérkőzés, Magyarország-Bulgária

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svájc-Skócia

Match 4

14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság

17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Izland-Luxemburg

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Görögország-Szerbia

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Németország-Hollandia

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Kezdőlap    Sport    Német–holland fociderbi is lesz ma a tévében

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Lemondásra szólította fel a Seszták-ügy, az elásott pénz megtalálása után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában hosszan sorolta az ügy tanulságait. A parlament ezen a héten a 2027-es költségvetést tárgyalja három napon át.
 

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Megszólalt a magyar eurótól Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig. A költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián Kurali Zoltán. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kiemelte, hogy legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.

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