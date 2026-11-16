Német–holland fociderbi is lesz ma a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
19.00: Labdarúgás, U21-es felkészülési mérkőzés, Magyarország-Bulgária
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svájc-Skócia
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság
17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Izland-Luxemburg
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Görögország-Szerbia
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Németország-Hollandia