A módosítások összhangban állnak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) közösségi közlekedés fejlesztését, megbízhatóbb és kiszámíthatóbb eljutások, csatlakozások kialakítását célzó terveivel. A leromlott állapotú pályahálózat európai uniós, hazai és hitelből biztosított forrásokból a következő években meginduló fejlesztéséig a vasúti menetrend alkalmazkodik a meglévő sebességkorlátozásokhoz, még ha ez egyes vonalan esetében a menetidők növekedésével is jár. Azonban ez utasszempontból a kiszámíthatóságot, például az átszállások tervezését javítja.

A MÁV közleményében azt írja: több vonal esetében az utasoknak a menetrendváltást követően sem kell jelentősen eltérő indulási és érkezési időket megtanulnia: a bevált járatok megmaradnak, miközben Miskolcig meghosszabbítva Railjet járatpár közlekedik, a HÉV-vonalakon pedig a megszokott menetrend marad érvényben.

Azt javasolják az utasoknak, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV-csoport hivatalos felületein, pl. a MÁVPlusz appban és weboldalon.

A fontosabb vasúti változások összefoglalása

Kelenföld szerepe növekszik a győri vonalon és az S36-os vonatoknál, ugyanis a Déli körvasút építésének átmeneti felfüggesztése miatt a Ferencváros és Budapest-Kelenföld közötti pályakapacitás-korlátozást beépítettük az alapmenetrendbe, ezért több belföldi járat (köztük a G10-es járatok többsége, a soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a Dráva, Mura, Arrabona, a kaposvári IC-k) a Keleti helyett Kelenföldről indul és oda érkezik. Ugyanezen okból egyes Rába InterRégiók a Délibe érkeznek. Az S36-os vonatok útvonala Kelenföld és Tárnok közé rövidül, ám emellett új esti S36-os járat indul.

Változások a bécsi nemzetközi vonatoknál: A Bécs felé tartó EuroCity- és Railjet-járatok a Keletiből továbbra is 10 perccel korábban (óra 30-kor) indulnak.

Közvetlen Railjet Xpress Miskolcig: mindkét irányban egy-egy Railjet-járat útvonalát Miskolcig hosszabbítjuk meg, így közvetlen kapcsolat jön létre Miskolc, Hatvan, Füzesabony, Mezőkövesd és Ausztria, Bajorország között.

Esztergom és Komárom közötti kötöttpályás fejlesztés: munkanapokon négy új S74-es személyvonat áll forgalomba, és számos meglévő járat útvonala hosszabbodik meg Süttőig vagy Komáromig mindkét irányban.

Gyorsuló és lassuló szakaszok a vidéki hálózaton:

A pécsi fővonali Mecsek InterCityk a Keleti helyett főként a Déli pályaudvarról indulnak és oda érkeznek a nyári főszezoni időszakon kívül (akkor majd Kelenföldről fordulnak), a kaposvári IC-k pedig egész évben Kelenföldön fordulnak. A Dombóvártól délre található pálya állapota miatta Mecsek IC-k menetideje Pécs felé 9, a főváros irányában pedig 2 perccel nő.

A Dombóvár és Pécs közötti személyvonatok menetideje a baranyai megyeszékhely irányába 8, míg Dombóvár felé 17 perccel növekszik. A pécsi fővonalból a déli szakaszon kiágazó egyes vonalakon is nő a menetidő. A Fenyves és a Helikon InterRégiók pécsi érkezése és indulása 11–21 perccel módosul.

A szegedi fővonalon szintén a sebességkorlátozások okozzák a Napfény IC-k 7 perces menetidő-többletét, ami szűkebb átszállási időket eredményez. Kiskunfélegyháza és Szeged között néhány személyvonat menetideje pedig jellemzően 10 perc körül növekszik meg.

A Mátra InterRégiók menetideje 3 perccel, a Kiskunfélegyháza–Orosháza személyvonatok menetideje a nagykarbantartás után akár 8 perccel csökken.

A tavaszi utasforgalmi igények miatt az előszezoni menetrend korábban, már 2027. április 26-án életbe lép.

HÉV-eknél marad az eddigi menetrend

A HÉV vonalain nem változik a menetrend: minden vonalon 2027-ben is az eddig megszokott indulási időpontokban és követési gyakoriság szerint fognak közlekedni a járatok.

Jegyváltás, utazástervezés

A vonatok és HÉV-ek menetrendje már elérhető az utazástervezési felületeinken, azaz a MÁVPlusz applikációban, a MÁVPlusz weboldalon és a jegy.mav.hu oldalon. A járatokra utasaink elővételben is meg tudják váltani a menetjegyeket és a helyjegyeket.

Nemzetközi vonatok

A nemzetközi vonatok menetrendjét már néhány hete közzétette a vasúttársaság, a jegyértékesítés pedig már megnyílt a december 13-án kezdődő menetrendi év nappali nemzetközi járatainak jelentős részére.

Bővebb információk ITT találhatók!