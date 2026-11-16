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Közúti ellenőrzést végez egy rendőr.
Nyitókép: Police.hu

Valamit nagyon keresnek a rendőrök most a teherautókban

Infostart / MTI

Teherautókat és buszokat ellenőriz országszerte hétfőtől a rendőrség.

Egyhetes közlekedésbiztonsági akció indul hétfőtől: a rendőrök teherautókat és buszokat ellenőriznek országszerte – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.

Mint írták, a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.

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