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Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Zacher Gábor: a magyar társadalom még nem érett a marihuána legalizálására

Infostart / InfoRádió

Az orvosi marihuána bevezetésének lehetőségéről, illetve a marihuánafogyasztás legalizálásának következményeiről is beszélt Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos az InfoRádió Aréna című műsorában.

Európában több helyen, Németországban, Máltán, Csehországban is bizonyos formában már legalizálták, engedélyezték a marihuána otthoni használatát szabályozott mennyiségben. Ezzel kapcsolatban Zacher Gábor elmondta: ha megpróbálnánk sorrendbe állítani Magyarország problémáit, akkor ez a kérdés valahol a 357. és 452. ügy között helyezkedne el, de szerinte azért erről is beszélni kell.

„Nincs szó arról, hogy ezt söpörjük a szőnyeg alá. Elsősorban szakmai alapon kellene erről beszélni, nem politikai alapon, és ennek is legyenek fokozatai.

Először az orvosi marihuána bevezetéséről lenne szó,

amit annak idején egy miniszterünk teljesen kiiktatott ebből a történetből. Persze ez nem fog mindent megoldani a székrekedéstől a hasmenésig. Ma már vannak olyan gyógyszerek – ezek Magyarországon egyelőre nincsenek jelen –, amelyek bizonyos betegségek esetén használhatók, és természetes vagy szintetikus tetrahidrokannabinolt tartalmaznak, ami a marihuána pszichoaktív hatóanyaga, illetve a növény egyéb más, nem pszichoaktív hatóanyagait tartalmazzák. Először ennek a bevezetéséről kéne dönteni, és ez egy szakmai döntés kell legyen. Utána lehetne gondolkodni azon, hogy dekriminalizálunk, és majd utána beszélhetünk arról, hogy legalizálás, mert ezt a lépcsőzetességet be kell tartani” – fogalmazott Zacher Gábor.

Úgy látja, nem szabad ebben az ügyben hirtelen lépni, és

egyelőre a magyar társadalom nem is nagyon érett még arra, hogy ezt megfelelőképpen tudja kezelni.

Meglátása szerint a legalizálástól nem lenne több használó, de valószínűleg kevesebb se lenne, legfeljebb a marihuána használata válhatna biztonságosabbá.

„Azt lehetne mondani, hogy ennek a növénynek van egy 18-21-23 százalékos THC-tartalma, és nem a bizonytalanságba szívna bele valaki. Habár ma már leginkább a különböző folyadékkal, otthon tölthető vape-k azok, amelyek ebből a szempontból sokkal-sokkal bizonytalanabbak, hiszen 2021-22 óta megjelentek azok a folyadékok, amelyek akár THC-t, a marihuána pszichoaktív hatóanyagát, akár pedig félszintetikus kannabinoid-származékokat tartalmaznak. És

utóbbiakból ma már olyanok vannak kint a piacon, amelyeknek a hatáserőssége nagyjából harmincszor meghaladja a THC-ét.

És ez innentől kezdve nem az a kategória, hogy elszívok egy spanglit, hátradőlök és röhögünk, ellazulunk és jókedvünk van, hanem bizony nagyon-nagyon durván be tudnak ütni ezek a cuccok” – hangsúlyozta Zacher Gábor.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

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Kezdőlap    Belföld    Zacher Gábor: a magyar társadalom még nem érett a marihuána legalizálására

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