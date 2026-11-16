Megdőlt egy rekord Magyarországon, brutális, ami történt

Megdőlt a november 13-ra vonatkozó országos, illetve fővárosi szélrekord is. Az előbbit, 32,9 m/s-ot (118 km/h) Öskün, az utóbbit, 27,5 m/s-ot (99 km/h) Budapest János-hegyen mértük. A korábbi országos rekord 32,1 m/s volt Kab-hegyen, a budapesti pedig 23,5 m/s volt Budapest belterület állomásunkon, mindkettőt 2004-ben mértük – közölte a HungaroMet.

Mint írták, a szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataik.

„Az abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb, legkisebb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel”

– közölték.

Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme.