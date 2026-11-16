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Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és kínai partnere, Hszi Csin-ping a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott teaszertartáson 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

Kína is megerősítette a Trump–Putyin–Hszi hármas csúcstalálkozót

Infostart / MTI

November 19-én Sencsenben háromoldalú találkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfővel – erősítette meg hétfőn a kínai külügyminisztérium.

A történelmi jelentőségűnek tekintett csúcstalálkozóra az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC vezetői találkozójának alkalmából kerül sor. A találkozó időpontját először a Fehér Ház jelentette be pénteken, majd szombaton a Kreml is megerősítette Putyin részvételét.

A kínai külügyminisztérium nem közölt részleteket a tervezett tárgyalások napirendjéről.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy a háromoldalú egyeztetésen a nukleáris leszerelésről és az iráni háborúról kíván tárgyalni. Amerikai kormányzati tisztségviselők szerint az ukrajnai háború nem szerepel a napirenden.

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Kezdőlap    Külföld    Kína is megerősítette a Trump–Putyin–Hszi hármas csúcstalálkozót

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