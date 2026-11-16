Kína is megerősítette a Trump–Putyin–Hszi hármas csúcstalálkozót

A történelmi jelentőségűnek tekintett csúcstalálkozóra az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC vezetői találkozójának alkalmából kerül sor. A találkozó időpontját először a Fehér Ház jelentette be pénteken, majd szombaton a Kreml is megerősítette Putyin részvételét.

A kínai külügyminisztérium nem közölt részleteket a tervezett tárgyalások napirendjéről.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy a háromoldalú egyeztetésen a nukleáris leszerelésről és az iráni háborúról kíván tárgyalni. Amerikai kormányzati tisztségviselők szerint az ukrajnai háború nem szerepel a napirenden.