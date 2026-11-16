Mától háromnapos ülésen tárgyalja a költségvetést a parlament

A hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A napirend előtti felszólalásokat követően a parlament szavazhat az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a magyar kormány és az Egyesült Államok kormánya között a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések után az Országgyűlés rátér a 2027-es költségvetési javaslat megtárgyalására. Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke korábban közölte, hogy az indítványt hétfőn 9, kedden 12, szerdán pedig ismét 9 órában tárgyalják majd a képviselők.

A hétfői költségvetési vitát egy 40 perces előterjesztői felszólalás nyitja meg, majd az Állami Számvevőszék és Költségvetési Tanács elnöke kap szót 30-30 percre. A vezérszónoki felszólalások időkerete szintén fél óra frakciónként, ahogy a vita végén elhangzó előterjesztői zárszó időtartama is harminc perc - közölte az alelnök. Hozzátette, hogy a zárószavazás időpontjáról még nem született döntés, azt várhatóan december 11-én vagy december 14-én tartják.

A költségvetési javaslat megtárgyalása után a parlament lefolytatja a 2027. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat vitáját is.

Főbb pontokban a jövő évi büdzsé tervezett számai:

GDP-növekedés: 2,4 százalék

infláció: 3,0 százalék

államháztartási hiány (GDP-arányosan): 4,9 százalék (az idei 7,5 százalék után)

államadósság (GDP-arányosan): 77,2 százalék

uniós források: 2126 milliárd forint bevétel, 964 milliárd forint befizetés

A GDP 1,5 százalékát tervezi a kormány megtakarítani az állami túlköltekezés visszafogásával, a korrupció visszaszorításával és a túlárazott szerződések átalakításával vagy megszüntetésével. 2027-ben újfajta szén-dioxid-adót vezetnek be, kiterjesztik a levegőterhelési díjat – ez főleg az akkumulátoripari cégeket érintené –, továbbá az egyenlőbb közteherviselés jegyében növelik a nagyvállalatok effektív adóterhét.

Emellett emelkednek a családtámogatások és a kis nyugdíjak, több szektorban béremelés kezdődik, csökkentik az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását. Egyszerűsítik a katát, megmarad számos szja-kedvezmény, 15-ről 9 százalékra csökken a minimálbér szja-kulcsa.

A kormány 2027-es költségvetését számos kritika is érte:

Több ágazat az ígértnél alacsonyabb mértékű béremelést kifogásolta.

Az önkormányzatok a működésüket, kötelező feladataik ellátását és pénzügyi mozgásterüket alapvetően meghatározó kérdések többségében hiányolják az információkat.

Azzal, hogy az állam felerészben átvenné az összevonásra kerülő fővárosi és agglomerációs közlekedést szervező BKK-t, a kritikusok szerint Budapest alárendelt szerepbe kerül és az állam akarata érvényesülne.

40 év felett megszűnik a kétgyermekes anyák adómentessége, az adókedvezmény pedig 1 millió forint jövedelemig lesz csak érvényes – a korábbi kormánypártok kritizálták ezt a lépést.

Egyelőre megmarad a rezsicsökkentés, ezt a

Egyelőre megmaradnak az ágazati különadók, amit az érintett cégek továbbra is versenyképességet romló intézkedésnek tartanak és kivezettetnének.

Kivezetik az árrésstopot, aminek a kereskedők örülnek, az intézkedés kritizálói drágulástól tartanak. Egyesek szerint megjelenhet a forgalomtól/érdeklődéstől függő dinamikus árazás is a kereskedelemben.

Az egészségügyre jutó 510 milliárd forintos többletforrás szakértők szerint lehetne több is, hogy kompenzálják az elmúlt évek inflációját, illetve ha nem számolnák bele a kórházak éves kompenzációját, viszont bevonnának uniós forrásokat.

A hétfői ülésnap 9-kor, a keddi és a szerdai 8 órakor kezdődik.