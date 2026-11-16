Emelkedik a Tisza, egyre stabilabb a helyzet Szolnokon és környékén

Felidézték, hogy a 2026-os év rendkívül aszályos, extrém vízhiánnyal terhelt időszakot hozott. A kialakult helyzet kezelésében a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) szoros együttműködésének köszönhetően úszóműves, valamint parti provizóriumok (egy dízelüzemű és két elektromos berendezés) biztosították Szolnok város és térsége ivóvízellátásának teljes biztonságát – írták.

Kiemelték, hogy

a Tisza folyón minden korábbinál alacsonyabb vízállások alakultak ki, Szolnoknál több mint 40 centiméterrel dőlt meg az eddigi negatív rekord.

A rendkívüli hidrológiai körülmények ellenére az ivóvízkivételi mű folyamatosan tudott üzemelni, a telepített provizóriumok pedig tartalékként funkcionáltak.

Mint írták, az elmúlt napok csapadékos időjárásának hatására vízszintemelkedés indult meg a Tiszán, így az ivóvízkivételi mű várhatóan ismét önállóan is megfelelő üzembiztonsággal tud működni.

Ezzel párhuzamosan a TRV Zrt. rekonstrukciós beruházást indít a létesítményen, amely hosszú távon is megbízható alapot teremt Szolnok és térségének ivóvízellátásához - közölték.

Hozzátették, hogy a tervezett munkálatok elvégzéséhez középtávon legalább a szolnoki vízmércén mért mínusz 290 centiméteres vízállás biztosítása szükséges. Ennek érdekében a Kötivizig kihasználja a Tiszán érkező vízszintemelkedést, és további mintegy 30 millió köbméter vizet tároz be a Tisza-tóba. Az így rendelkezésre álló vízkészlet szükség esetén a kivitelezés időszakában lebocsátható, ezáltal megfelelő feltételeket teremtve a munkálatok biztonságos elvégzéséhez.

Amennyiben a betározott vízmennyiségre nem lesz szükség, azt a Körös-völgybe tovább lehet vezetni, illetve a duzzasztott víztérből arra alkalmas, vízbefogadásra felajánlott területekre is kivezethető – írták.

Az elektromos szivattyús provizóriumok a helyszínen maradnak, továbbra is rendelkezésre állnak, szükség esetén kiegészítő vízkivételi kapacitást biztosítva – közölte a Kötivizig.