Változékony hét elé nézünk, ma sem lesz sok okunk az örömre

Hétfőn a felhőzet felszakadozására, csökkenésére délutántól számíthatunk északnyugat felől, ott néhány órára kisüthet a nap. Csapadékrendszer képződik, erősödik meg felettünk, amely leginkább az ország délkeleti felét érintheti, és késő estére hagyja el kelet felé hazánkat. A délkeleti szél ma elsősorban a Győr-Szeged vonal szélesebb sávjában, holnap az Észak-Dunántúlon és a délkeleti tájakon élénkül meg – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az éjszakai 0 és +7 fok után napközben a legmagasabb hőmérséklet hétfőn jórészt 6 és 12 fok között valószínű, ennél hidegebb az Északi-középhegységben lehet.