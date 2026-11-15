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Egy szavazó átveszi a szavazólapokat az önkormányzati választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában, az 53-as számú szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Két település is polgármestert választott

Infostart / MTI

A Baranya megyei Gyöngyösmellék községben két független induló közül – egyetlen szavazat különbséggel – Brigovácz Vivient választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson. Ugyanakkor a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Borsodbóta településen Sike Sándor Dénes lett a polgármester, miután a három függetlenként induló jelölt közül a választópolgárok neki szavaztak bizalmat az időközi polgármester-választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Brigovácz Vivien 75 voksot kapott, míg Pörös Bélára 74-en szavaztak.

A Szigetvártól délnyugatra fekvő kistelepülésen a 233 szavazásra jogosult 63,95 százaléka, 149 választópolgár vett részt a voksoláson, érvénytelen szavazat nem volt.

A faluban azért volt szükség időközi választásra, mert a települést 2026 februárja óta vezető Schán József (független) július 31-én lemondott polgármesteri tisztségéről.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Bükk-vidéken található településen 250-en adták voksukat Sike Sándor Dénesre. Tuza Csaba 116, Horváth Lajos 7 szavazatot kapott.

Borsodbótán a korábbi településvezető augusztusi halála miatt tartottak időközi választást: Gulyás János 40 évig volt a község vezetője. A térség fideszes országgyűlési képviselője, Csuzda Gábor a Facebook-oldalán gratulált az új polgármesternek, majd hozzátette, hogy tisztelettel és szeretettel emlékeznek Gulyás Jánosra.

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