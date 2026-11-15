Két település is polgármestert választott

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Brigovácz Vivien 75 voksot kapott, míg Pörös Bélára 74-en szavaztak.

A Szigetvártól délnyugatra fekvő kistelepülésen a 233 szavazásra jogosult 63,95 százaléka, 149 választópolgár vett részt a voksoláson, érvénytelen szavazat nem volt.

A faluban azért volt szükség időközi választásra, mert a települést 2026 februárja óta vezető Schán József (független) július 31-én lemondott polgármesteri tisztségéről.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Bükk-vidéken található településen 250-en adták voksukat Sike Sándor Dénesre. Tuza Csaba 116, Horváth Lajos 7 szavazatot kapott.

Borsodbótán a korábbi településvezető augusztusi halála miatt tartottak időközi választást: Gulyás János 40 évig volt a község vezetője. A térség fideszes országgyűlési képviselője, Csuzda Gábor a Facebook-oldalán gratulált az új polgármesternek, majd hozzátette, hogy tisztelettel és szeretettel emlékeznek Gulyás Jánosra.