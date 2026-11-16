ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365
usd:
331.47
bux:
0
2026. november 16. hétfő Ödön
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
stock photo
Nyitókép: Getty Images/Jozsef Zoltan Varga

Hétfőtől két további nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz

Infostart

November 16-tól az OTP és az MBH is beáll a sorba, így már a bankok jelentős többségénél elérhetővé vált az új támogatott lakáshitel.

Az Otthon Start Program hétvégi megszűnése után az ezt felváltó Wekerle Plusz hitelre újabb két nagybank hirdette meg november 16-tól a feltételeit. Ezzel már hat pénzintézetnél lehet igényelni az új támogatott lakáskölcsönt.

Az új támogatott konstrukciónál többnyire a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségtételekhez kapcsolódóan adnak kedvezményeket a bankok. Így például bizonyos korlátok között elengedik, illetve visszatérítik az ingatlan értékbecslés díját, a közjegyzői díjat, és rendszerint átvállalják a földhivatali ügyintézés költségeit is.

Az Otthon Startnál már általánossá vált, több százezer forint egyszeri jóváírást kínáló akciót ugyanakkor eddig csak egy bank kínál, és ugyanott lehet találkozni kisebb mértékű kamatkedvezményekkel is.

A kedvezmények körének látványos szűkülését az is okozhatja, hogy az állam ennél a hitelnél jóval szűkmarkúbb a bankokkal, mint az Otthon Startnál. A költségvetésből fizetett kamatkedvezmény mértékét meghatározó ügyleti kamat számításának módja ugyanis jelentősen eltér a két támogatott lakáskölcsönnél. Amíg az Otthon Startnál az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozam 110 százalékának egy százalékkal növelt értéke adja az ügyleti kamatot, addig a Wekerle Plusz hitelnél már csak az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozamhoz adódik hozzá fél százaléknyi felár – írja közleményében a BiztosDöntés.hu.

A bankok között a teljes hiteldíj mutatóban (THM) sincs nagy verseny. A használt lakás vásárlására és az új lakásra fordítható Wekerle Plusz hiteleknél is hajszálnyiak csak a különbségek a legalacsonyabb és a legmagasabb THM-ek között.

Bár a bankok ajánlatai viszonylag egységek képet mutatnak a Wekerle Plusz hitelnél, néhány egyedi megoldással azért lehet találkozni.

Az Otthon Start ajánlatoknál megszokott nagy jóváírást és kamatkedvezményt egyelőre csak az MBH Bank kínál az új támogatott lakáskölcsönhöz. Havi 700 ezer forintot elérő rendszeres jövedelem-átutalás vállalása esetén 0,05 százalékos kedvezményt ad az ügyfél által fizetendő kamatból. Így ez használt lakásnál 4,95, új lakásnál pedig 2,95 százalék. A Wekerle Plusz hitelhez emellett akár 380 ezer forint egyszeri jóváírási is kapcsolódhat. Ekkora ajándékpénz abban az esetben jár, ha a kölcsön összege eléri a 30 millió forintot, az ügyfél Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést is köt és lakásbiztosítást is igényel az ingatlanra. A Wekerle Plusz hitel Egyenlítő konstrukcióban is elérhető az MBH-nál.

Az Erste a kezdeti költségekhez kapcsolódóan nyújt kedvezményeket a Wekerle Plusznál. Az igénylő emellett 40 000 jóváírást is kaphat a törlesztési számlájára, ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül. A biztosítást legalább a futamidő első három évében fenn kell tartani. További 40 ezer forint jóváírást érhet emellett az Erste Hitelvédelmi Biztosítás megkötése is.

Az OTP Banknál Évnyerő változatban is elérhető a Wekerle Plusz hitel. Ennek lényege, hogy az ügyfél az első évben csak kamatot törleszt, a tőke törlesztése csak a futamidő 13. hónapjától indul el. A kezdeti költségekhez kapcsolódóan az OTP is kínál kedvezményeket. Így például új lakás vásárlásánál nem kell megfizetni a rendelkezésre tartási díjat, ha az ügyfél törlesztési biztosítást köt a Groupama Biztosítónál. Ha pedig a Wekerle Plusz mellé piaci kamatozású lakáshitelt is felvesz az igénylő, a fedezettel kapcsolatos díjakra a piaci lakáshitelek kedvezőbb feltételeit és kedvezményeit alkalmazza.

A K&H Wekerle Plusz hitelénél szintén elérhetők induló díjkedvezmények. A kölcsön összege a K&H-nál legalább 4 millió forint lehet.

A CIB Bank az év végéig befogadott igénylésekre érvényes induló díj akció keretében a kezdeti költségek jelentős részét átvállalja.

A Raiffeisen Bank a Wekerle Plusz konstrukcióval párhuzamosan igényelt piaci feltételű lakáshitelnél ad 0,5 százalékos kamatkedvezményt. Az induló díjakhoz kapcsolódó kedvezmények itt is elérhetők.

A Wekerle Plusz hitel sok elemében hasonlít az Otthon Starthoz – így például a legfeljebb 25 éves futamidő, az 50 millió forintos hitelösszeg és az ingatlanra vonatkozó paraméterek is azonosak –, de a lehetséges igénylők köre jóval szűkebb lett.

Ennek az egyik oka, hogy az új konstrukciónál 45 évnél felső korhatárt szabott a kormány. Az igénylők egyikének sem lehet ötven százalékot elérő tulajdoni hányada lakóingatlanban. Ez apró, de annál jelentősebb változás az Otthon Startnál még elfogadott, legfeljebb 50 százalékhoz képest. Ráadásul már ötéves bentlakási kötelezettséget is előírtak a hitelfelvevőknek, akik már ki sem adhatják ennyi ideig az ingatlanjukat – szemben az Otthon Start jóval megengedőbb szabályaival. A használt lakásokra adott 5 százalékos éves kamat pedig a vásárlók egy részét már a nem sokkal drágább piaci kamatozású lakáshitelek felé terelheti majd.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hétfőtől két további nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz

hitel

otp

támogatás

pénzintézet

bank

lakáshitel

mbh

wekerle plusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mától háromnapos ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetést a parlament

Mától háromnapos ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetést a parlament

Kivételesen 9 órakor kezd az Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, várhatóan a dublini EU-csúcs és a Seszták-ügyben elásott pénz fejleményei is szóba kerülnek. Hétfőtől szerdáig, háromnapos rendkívüli ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetési javaslatot a parlament. A vita időkeretben zajlik, a kormánypártnak és az ellenzéknek egyaránt 900-900 perc áll majd a rendelkezésére.
 

Magyar Péter: fontos hét következik

A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az Otthon Start hirtelen kivezetése miatt

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.
 

Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek. Online beszámolók szerint mára virradóra ukrán drónok támadták meg Azov város olajlétesítményeit Oroszország Rosztovi területén, a helyszínen hatalmas lángok csaptak fel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés

Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon a HÉV helyett pótló autóbusszal lehet utazni.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key Red Sea waterway

Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key Red Sea waterway

Saudi-backed forces say they are moving troops from the Bab al-Mandab Strait to defend the interim capital Aden.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 16. 07:58
Nem a gáz fogyhat el, hanem a pénzünk – figyelmeztet az elemző
2026. november 16. 07:34
Több vonalon is megváltozik a MÁV menetrendje, érdemes figyelni – itt vannak a részletek
×
×