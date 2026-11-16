Hétfőtől két további nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz

Az Otthon Start Program hétvégi megszűnése után az ezt felváltó Wekerle Plusz hitelre újabb két nagybank hirdette meg november 16-tól a feltételeit. Ezzel már hat pénzintézetnél lehet igényelni az új támogatott lakáskölcsönt.

Az új támogatott konstrukciónál többnyire a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségtételekhez kapcsolódóan adnak kedvezményeket a bankok. Így például bizonyos korlátok között elengedik, illetve visszatérítik az ingatlan értékbecslés díját, a közjegyzői díjat, és rendszerint átvállalják a földhivatali ügyintézés költségeit is.

Az Otthon Startnál már általánossá vált, több százezer forint egyszeri jóváírást kínáló akciót ugyanakkor eddig csak egy bank kínál, és ugyanott lehet találkozni kisebb mértékű kamatkedvezményekkel is.

A kedvezmények körének látványos szűkülését az is okozhatja, hogy az állam ennél a hitelnél jóval szűkmarkúbb a bankokkal, mint az Otthon Startnál. A költségvetésből fizetett kamatkedvezmény mértékét meghatározó ügyleti kamat számításának módja ugyanis jelentősen eltér a két támogatott lakáskölcsönnél. Amíg az Otthon Startnál az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozam 110 százalékának egy százalékkal növelt értéke adja az ügyleti kamatot, addig a Wekerle Plusz hitelnél már csak az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozamhoz adódik hozzá fél százaléknyi felár – írja közleményében a BiztosDöntés.hu.

A bankok között a teljes hiteldíj mutatóban (THM) sincs nagy verseny. A használt lakás vásárlására és az új lakásra fordítható Wekerle Plusz hiteleknél is hajszálnyiak csak a különbségek a legalacsonyabb és a legmagasabb THM-ek között.

Bár a bankok ajánlatai viszonylag egységek képet mutatnak a Wekerle Plusz hitelnél, néhány egyedi megoldással azért lehet találkozni.

Az Otthon Start ajánlatoknál megszokott nagy jóváírást és kamatkedvezményt egyelőre csak az MBH Bank kínál az új támogatott lakáskölcsönhöz. Havi 700 ezer forintot elérő rendszeres jövedelem-átutalás vállalása esetén 0,05 százalékos kedvezményt ad az ügyfél által fizetendő kamatból. Így ez használt lakásnál 4,95, új lakásnál pedig 2,95 százalék. A Wekerle Plusz hitelhez emellett akár 380 ezer forint egyszeri jóváírási is kapcsolódhat. Ekkora ajándékpénz abban az esetben jár, ha a kölcsön összege eléri a 30 millió forintot, az ügyfél Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést is köt és lakásbiztosítást is igényel az ingatlanra. A Wekerle Plusz hitel Egyenlítő konstrukcióban is elérhető az MBH-nál.

Az Erste a kezdeti költségekhez kapcsolódóan nyújt kedvezményeket a Wekerle Plusznál. Az igénylő emellett 40 000 jóváírást is kaphat a törlesztési számlájára, ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül. A biztosítást legalább a futamidő első három évében fenn kell tartani. További 40 ezer forint jóváírást érhet emellett az Erste Hitelvédelmi Biztosítás megkötése is.

Az OTP Banknál Évnyerő változatban is elérhető a Wekerle Plusz hitel. Ennek lényege, hogy az ügyfél az első évben csak kamatot törleszt, a tőke törlesztése csak a futamidő 13. hónapjától indul el. A kezdeti költségekhez kapcsolódóan az OTP is kínál kedvezményeket. Így például új lakás vásárlásánál nem kell megfizetni a rendelkezésre tartási díjat, ha az ügyfél törlesztési biztosítást köt a Groupama Biztosítónál. Ha pedig a Wekerle Plusz mellé piaci kamatozású lakáshitelt is felvesz az igénylő, a fedezettel kapcsolatos díjakra a piaci lakáshitelek kedvezőbb feltételeit és kedvezményeit alkalmazza.

A K&H Wekerle Plusz hitelénél szintén elérhetők induló díjkedvezmények. A kölcsön összege a K&H-nál legalább 4 millió forint lehet.

A CIB Bank az év végéig befogadott igénylésekre érvényes induló díj akció keretében a kezdeti költségek jelentős részét átvállalja.

A Raiffeisen Bank a Wekerle Plusz konstrukcióval párhuzamosan igényelt piaci feltételű lakáshitelnél ad 0,5 százalékos kamatkedvezményt. Az induló díjakhoz kapcsolódó kedvezmények itt is elérhetők.

A Wekerle Plusz hitel sok elemében hasonlít az Otthon Starthoz – így például a legfeljebb 25 éves futamidő, az 50 millió forintos hitelösszeg és az ingatlanra vonatkozó paraméterek is azonosak –, de a lehetséges igénylők köre jóval szűkebb lett.

Ennek az egyik oka, hogy az új konstrukciónál 45 évnél felső korhatárt szabott a kormány. Az igénylők egyikének sem lehet ötven százalékot elérő tulajdoni hányada lakóingatlanban. Ez apró, de annál jelentősebb változás az Otthon Startnál még elfogadott, legfeljebb 50 százalékhoz képest. Ráadásul már ötéves bentlakási kötelezettséget is előírtak a hitelfelvevőknek, akik már ki sem adhatják ennyi ideig az ingatlanjukat – szemben az Otthon Start jóval megengedőbb szabályaival. A használt lakásokra adott 5 százalékos éves kamat pedig a vásárlók egy részét már a nem sokkal drágább piaci kamatozású lakáshitelek felé terelheti majd.