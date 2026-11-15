Életveszélyes sérülések sportpályán: megvan, pontosan mit és hogyan csináljon az orvos – Pánics Gergely az Arénában

A másodosztályú spanyol labdarúgó-bajnokságban november 2-án a Tenerife-Andorra mérkőzésen Jesús de Miguel mellkasát a 96. percben, 2-2-es állásnál találta el a nagy lendülettel érkező és felugró Jesús Owono kapus. A csatárt a mentőben újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, ahol intenzív osztályra került, azonban kedd reggel bejelentették, hogy elhunyt. A futballistát a Toledo tartományban található Navahermosában családtagok, barátok és a spanyol futball magas rangú képviselőinek jelenlétében helyezték örök nyugalomra.

Hogy orvosi szemmel lehetett-e volna valamit jobban csinálni az alapján, amit a felvételeken látni és a híradásokban hallani az ügyről, Pánics Gergely ortopéd-traumatológus az InfoRádió Aréna című műsorában először is azt rögzítette: kívülállóként mindig próbál okos lenni az ember, de a spanyol kollégák megpróbáltak a lehető legjobb tudásuk szerint és lehetőségeik szerint eljárni.

„A patológiával, ami az eset következtében kialakult, inkább csak a hírekből tájékozódunk. Nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő tudással rendelkező egészségügyi háttér legyen ott a pálya környékén, de sajnos ilyenkor sem biztosított az, hogy mindenkit meg lehet menteni” – mutatott rá.

Az szemmel is jól látható volt, hogy óriási volt az ütközés ereje. Ezt ahhoz hasonlította, mint amikor egy közlekedési balesetben sérül meg valaki súlyosan, például kerékpárral vagy e-rollerrel, ilyenkor semmilyen tompító burkolat vagy eszköz nincs a két ütköző test, ez esetben a két ütköző játékos között.

„Jelentős mellkastraumánál mindig gondolnunk kell esetlegesen potenciális életet veszélyeztető patomechanizmusokra, nyilván ilyenkor a tüdőt, szívet ért sérülések, esetleg a háti vagy nyaki gerincet ért elváltozások okozhatják az életet veszélyeztető elváltozásokat” – részletezte.

Hozzátette: ilyen eseményeknél akár az első 60 másodpercre is van meghatározott protokoll az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél, amit oktat is kaszkádszerűen az összes tagországnak, az azokban dolgozó orvosoknak.

„Ezen a kurzuson vettem én is részt, erre egy meghatározott oxiológiában, sürgősségi orvoslásban használt protokoll van, eszerint kell eljárni. Ilyenkor fontos a légútbiztosítás, a keringés feltérképezése, a beteg stabilizálása, ezek szerint a protokollok szerint kell haladni végig, és akkor ezzel tudjuk a protokollhoz ragaszkodva a hibázási lehetőséget csökkenteni, a túlélési lehetőséget maximalizálni” – ecsetelte az InfoRádió Aréna című műsorában Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.