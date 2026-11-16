Megsemmisült negyven műhold, nagy baj történt az űrben

Sikertelenül zárult vasárnap az amerikai United Launch Alliance (ULA) Vulcan hordozórakétájának küldetése: a rakéta mintegy tíz perccel a floridai indítás után meghibásodott, és nem tudta pályára állítani az Amazon Leo műholdas internethálózatának 40 műholdját.

A Boeing és a Lockheed Martin közös vállalataként működő ULA közölte, hogy a Vulcan rendellenességet szenvedett a repülés során, ezért a rakomány nem jutott Föld körüli pályára. A hiba okát egyelőre vizsgálják.

A vasárnapi küldetés volt a Vulcan ötödik repülése a 2024-es bemutatkozása óta, és kilenc hónap szünet után az első.

A kudarc újabb késedelmet okozhat az Amazon Leo műholdas internetszolgáltatásának kiépítésében.

A vállalatnak a globális lefedettséghez összesen 3236 műholdat kellene pályára állítania.

A 2025 óta végrehajtott 14 indítás során eddig 398 műholdat telepítettek, ami a szükséges mennyiség mintegy 12 százaléka.

Az Amazon eredetileg még az idén el akarta indítani az első internetszolgáltatást.

A Reuters emlékeztetett arra, hogy az Amazon a műholdak pályára állításához külső szolgáltatókra támaszkodik, miközben a rivális SpaceX saját rakétáival juttatja fel a Starlink hálózat műholdjait. A Starlink már több mint 11 ezer műholddal és világszerte több millió ügyféllel rendelkezik. A külső indítási szolgáltatók műszaki problémái ezért jelentős versenyhátrányt jelentenek az Amazon számára.