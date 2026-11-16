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2020. június 11-én közreadott, 2018. november 22-én készült kép az Amazon amerikai elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vállalat logójáról a németországi Wernében. Az Amazon június 10-én bejelentette, hogy egy éven keresztül nem ad hozzáférést az amerikai rendőrségnek a cég Rekognition elnevezésű arcfelismerő platformjához. A cég nem nyilatkozott döntése okáról, de a rendőri kényszerintézkedés következtében elhunyt George Floyd halálát követően több figyelem irányult az arcfelismerő szoftverekre.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Megsemmisült negyven műhold, nagy baj történt az űrben

Infostart / MTI

Negyven Amazon-műhold semmisült meg egy sikertelen pályára állítás során.

Sikertelenül zárult vasárnap az amerikai United Launch Alliance (ULA) Vulcan hordozórakétájának küldetése: a rakéta mintegy tíz perccel a floridai indítás után meghibásodott, és nem tudta pályára állítani az Amazon Leo műholdas internethálózatának 40 műholdját.

A Boeing és a Lockheed Martin közös vállalataként működő ULA közölte, hogy a Vulcan rendellenességet szenvedett a repülés során, ezért a rakomány nem jutott Föld körüli pályára. A hiba okát egyelőre vizsgálják.

A vasárnapi küldetés volt a Vulcan ötödik repülése a 2024-es bemutatkozása óta, és kilenc hónap szünet után az első.

A kudarc újabb késedelmet okozhat az Amazon Leo műholdas internetszolgáltatásának kiépítésében.

  • A vállalatnak a globális lefedettséghez összesen 3236 műholdat kellene pályára állítania.
  • A 2025 óta végrehajtott 14 indítás során eddig 398 műholdat telepítettek, ami a szükséges mennyiség mintegy 12 százaléka.

Az Amazon eredetileg még az idén el akarta indítani az első internetszolgáltatást.

A Reuters emlékeztetett arra, hogy az Amazon a műholdak pályára állításához külső szolgáltatókra támaszkodik, miközben a rivális SpaceX saját rakétáival juttatja fel a Starlink hálózat műholdjait. A Starlink már több mint 11 ezer műholddal és világszerte több millió ügyféllel rendelkezik. A külső indítási szolgáltatók műszaki problémái ezért jelentős versenyhátrányt jelentenek az Amazon számára.

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