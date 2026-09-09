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Egy repülőtér kijelzője rengeteg késő és törölt járattal.
Nyitókép: Pexels

Több száz járatot kellett törölni a brit légiirányítási rendszer bakija miatt – kiakadt a Wizz Air és a Ryanair

Infostart / MTI

A Ryanair és a Wizz Air is élet kritikával illette a brit légiirányítási rendszert, hiszen nem fordulhatna elő, hogy egy kritikus fontosságú országos infrastrukturális szolgáltató miatt sorozatosan megbénul a légiközlekedés.

Járatok százait kellett törölni kedden számos brit repülőtéren a brit országos légiirányítási szolgálat (NATS) repülési adatfeldolgozó rendszerében keletkezett hiba miatt. A törlések budapesti járatokat is érintettek, és a szolgálat tevékenységét nyilatkozatban bírálta a Wizz Air és a Ryanair is.

A NATS kora este még azt közölte, hogy a hibát sikerült kijavítani, és a rendszer „fokozatosan kezd ismét életre kelni”.

Néhány órával később kiadott újabb tájékoztatása szerint ugyanakkor az általa reméltnél hosszabb időt vett igénybe a meghibásodott rendszer helyreállása, de a problémát most már tényleg sikerült elhárítani, és a szolgálat ismét normálisan működik.

A NATS közölte, hogy mindent megtesz a feltorlódott járatok mielőbbi útnak indítása érdekében.

A fennakadás főleg az induló járatokat érintette. A Flightradar24 online repülési járatkövető és adatszolgáltató portál kedd esti adatai szerint több mint ezer járatot kellett törölni a brit repülőtereken a NATS rendszerének meghibásodása miatt.

Törölték a British Airways 870-es számú járatát is, amely kedd este indult volna a londoni Heathrow repülőtérről Budapestre. Ugyancsak törölték a Ryanair FR3592-es számú járatát, amely a Stansted repülőtérről szállt volna fel Budapest felé.

A Ryanair bejelentette, hogy „ötvennél több” járatát volt kénytelen törölni, és 64 ezer utasának kellett kedden több órát várnia járata elindulására.

A cég szerint előfordult, hogy egy-egy járata nyolc óra késéssel tudott csak felszállni.

A Ryanair a NATS rendszerének korábbi hasonló meghibásodásaira utalva úgy fogalmazott kedd esti közleményében, hogy „számos kivizsgálás, felülvizsgálat, ígérgetés és a tanulságok levonásáról szóló nyugtatgatások ellenére folytatódnak a NATS rendszereinek leállásai”.

Az írországi központú, de Nagy-Britanniában is rendkívül nagy forgalmat lebonyolító légitársaság lemondásra szólította fel a NATS vezetőségét.

A Wizz Air légitársaság ugyancsak kedd este kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy a NATS „jelenlegi formájában egyszerűen nem alkalmas feladatainak ellátására”.

A cég szerint nem lenne szabad előfordulnia, hogy egy kritikus fontosságú országos infrastrukturális szolgáltató miatt sorozatosan megbénul a légiközlekedés.

A Wizz Air szerint sürgős reformokra van szükség, mivel a nem lehet megengedni, hogy továbbra is a légitársaságok, az utasok és a repülőterek viseljék ezeknek a visszatérő rendszerhibáknak a következményeit.

A meghibásodás miatt a Londont kiszolgáló összes nemzetközi repülőtér – Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City és Southend – fennakadásokról, törlésekről és késésekről számolt be, és hasonló tájékoztatásokat adtak Birmingham, Manchester, Liverpool és Bristol repülőterei is.

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Kezdőlap    Külföld    Több száz járatot kellett törölni a brit légiirányítási rendszer bakija miatt – kiakadt a Wizz Air és a Ryanair

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