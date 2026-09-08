Prőhle Gergely az Arénában: az AfD elleni fegyver majd az lesz, ahogy kormányoz

A puding próbája az evés – így vélekedik a világvégét kiáltó hangokról Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatója arról, hogy az AfD történelmi áttörést ért el a németországi szász-anhalti tartományi választások után, 3 mandátum híján abszolút többségbe került.

Szerinte az AfD elleni leghatékonyabb eszköz az az lenne, ha egyszer engednék kormányozni, hiszen a kormányzás nagy része sehol sincs nagyon másképp a világon, így Németországban sem, nem különböző ideológiai légvárak építését jelenti, hanem azt, hogy hogyan lehet „aktákat eltolni az íróasztal egyik végétől a másikig, megoldva nagyon is gyakorlati problémákat”, majd megnézni a számokat, hogy hogy sikerült.

„A varázstalanodáshoz vezető legbiztosabb út, amikor az ilyen típusú pártok gyakorlati problémákkal szembesülnek”

– magyarázta.

A német politikai elit súlyos tévedésének tartja tehát a tűzfalpolitikát az AfD-vel szemben; „furcsa kimondani Budapestről, de nagyon remélem, hogy a 2,1 milliós Szász-Anhaltban, ahol az AfD most kormányozni fog kis téttel”, mivel kiderül, mi történik:

behúzhat középre az AfD, mint Giorgia Meloni és pártja tette Olaszországban

konszolidálódik, mint Marine Le Pen Franciaországban az utóbbi időben

marad a radikális hang, és fény derül a kormányzóképtelenségre, és az AfD jelentette probléma bizonyos értelemben megoldódik.

Hogy mi a „kockázata” annak, hogy az AfD jól kormányoz Szász-Anhalt tartományban, arról azt mondta, ebben az ügyben az AfD nem tett le javaslatokat, konkrét kormánylista nem született, a választók tehát nem tudtak eddig erről semmit.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, a teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.