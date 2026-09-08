Így csap le egy amerikai harci helikopter – videó

Az amerikai haditengerészet elsüllyesztett helyi idő szerint hétfőn egy újabb ecuadori hajót, amely gyaníthatóan kábítószer-kereskedelemben vett részt, és köze volt a Los Choneros bűnszervezethez.

A célba vett hajó tengeri utántöltő állomásként működött, és törvénytelen kábítószer-kereskedelmi műveletekben vett részt a Csendes-óceán keleti részén – közölte az amerikai hadsereg Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM).

A fedélzeten tartózkodókat a művelet előtt lehozták a hajóról, őket átadják majd az ecuadori hatóságoknak

– tették hozzá. A bejelentéshez videofelvételt is mellékeltek, amelyen játható, hogy a hajót egy helikopterről mért csapással süllyesztették el:

On Sept. 7, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/nfGfy8KTUY — U.S. Southern Command (@Southcom) September 7, 2026

Kevesebb mint két hét alatt ez volt az amerikai haditengerészet ötödik ilyen jellegű művelete a térségben.