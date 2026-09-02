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Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Többen meghaltak az amerikai bombázásokban, a dolog nem maradt megtorlatlanul

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok szerda reggelre bombázásokat hajtott végre, amiben több mint tízen meghaltak, válaszul az iráni erők amerikai bázisokat és érdekeltségeket kezdett támadni.

Legalább 11 ember halt meg az Egyesült Államok által szerdára virradó éjszaka Irán ellen végrehajtott bombázásokban – jelentette az Irna állami hírügynökség.

Az Irna szerint hét ember meghalt és nyolc megsebesült egy rakétatámadásban a délnyugati Huzesztán tartományban, a délkeleti Hormozgán tartományban fekvő Kuhesztan városában pedig négy esküvői vendég vesztette életét.

Az amerikai támadásokra válaszul Irán szerdán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben.

„Az amerikai erők az iráni Forradalmi Gárda célpontjait támadták meg”, köztük légvédelmi létesítményeket, radarrendszereket és tengeri létesítményeket – írta az X közösségi oldalon az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM), bejelentve a támadási hullám végét.

Irán a Tasnim helyi hírügynökség szerint „döntő jelentőségű megtorló műveletet” indított, rakétákkal és drónokkal vette célba az amerikai támaszpontokat és érdekeltségeket a régióban.

A Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen elkövetett támadásokért.

A jordániai hadsereg bejelentette, hogy megsemmisített tíz, Iránból indított rakétát, hozzátéve, hogy további három rakéta lakott területektől távol zuhant le, anélkül, hogy sebesülést okozott volna.

Kuvait szintén bejelentette, hogy rakéták és drónok támadták meg, és az AFP francia hírügynökség tudósítói szerint szerda kora reggel szirénák szólaltak meg Bahreinben is.

Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője „szélesebb körű és pusztítóbb válaszlépéseket” ígért az amerikai támadások folytatódása esetén, és ugyanezt a figyelmeztetést intézte „minden olyan országhoz, amely együttműködik az agresszív amerikai hadsereggel”.

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