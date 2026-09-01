Ismét lecsapott az amerikai haderő Iránra

Az amerikai haderő közel-keleti térségért felelős irányítási törzsének az interneten megjelent bejegyzése szerint az Iszlám Forradalmi Gárda állásai ellen indított csapások válaszul szolgálnak a Hormuzi-szoros hajóközlekedését veszélyeztető iráni katonai akciókra, valamint amerikai erők elleni támadásokra.

A helyi beszámolók szerint az amerikai csapások Irán délnyugati része, a többi között Bandar-Abbász és Sirik kikötővárosok, valamint a Hormuzi-szoros bejáratánál fekvő Kesm sziget ellen irányulnak.

A CENTCOM ezt megelőzően közölte, hogy július 14-e, az iráni kikötők elleni blokád visszaállítása óta már 84 kereskedelmi hajót fordítottak vissza.