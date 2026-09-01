Európai konzervatív civil szervezetek komoly pénzekre számíthatnak az Egyesült Államokból

A washingtoni külügyminisztérium demokráciával, emberi jogokkal és munkaügyekkel foglalkozó hivatala (DRL) szerint az intézkedés erősíti majd a transzatlanti kapcsolatokat és előmozdítja a szólásszabadságot.

Mintegy 10 millió dolláros támogatási összegre a külügyminisztérium már a nyáron kiírta a pályázatokat európai projektek számára. Augusztus 21-én ehhez a csomaghoz kapcsolódóan további legalább 15 millió dolláros támogatásról értesítette a tárca a Kongresszust.

A program részeként társulást hoznának létre például olyan független újságíróknak, akik egyebek mellett a nemzeti szuverenitással és a vallásszabadsággal kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak Európában.