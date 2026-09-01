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Amerikai dollárbankjegyeket számolnak egy hanoi bankban 2022. szeptember 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Luong Thai Linh

Európai konzervatív civil szervezetek komoly pénzekre számíthatnak az Egyesült Államokból

Infostart / MTI

Legalább 25 millió dollárral tervez támogatni az Egyesült Államok konzervatív ügyek előmozdításával foglalkozó európai civil szervezeteket, ezen belül is mintegy 4 millió dollárt készülnek költeni a jobboldali sajtó megerősítésére – jelentette kedden a Reuters hírügynökség bennfentes forrásokra hivatkozva.

A washingtoni külügyminisztérium demokráciával, emberi jogokkal és munkaügyekkel foglalkozó hivatala (DRL) szerint az intézkedés erősíti majd a transzatlanti kapcsolatokat és előmozdítja a szólásszabadságot.

Mintegy 10 millió dolláros támogatási összegre a külügyminisztérium már a nyáron kiírta a pályázatokat európai projektek számára. Augusztus 21-én ehhez a csomaghoz kapcsolódóan további legalább 15 millió dolláros támogatásról értesítette a tárca a Kongresszust.

A program részeként társulást hoznának létre például olyan független újságíróknak, akik egyebek mellett a nemzeti szuverenitással és a vallásszabadsággal kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak Európában.

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