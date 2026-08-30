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Nyitókép: Narendra Sresztha

Perceken múlt 1600 diák élete, jól döntött az igazgató

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Nepálban egy iskola igazgató igazi hős lett. 900 iskolás az épület gyors kiürítése miatt maradt életben, míg 700 tanuló életét az óvta meg, hogy az igazgató visszafordíttatta az oda igyekvő buszokat.

Az igazgató percekkel a nepáli villámárvíz előtt rendelte el az iskola kiürítését, és a tanulókat magasabb területre küldte – jelentette a BBC.

Radzsendra Davadit, a Nuwakotban található Tribhuvan Trishuli Középiskola igazgatóját perceken belül négy ismerőse is figyelmeztette telefonon a közelgő áradatra, az igazgató emellett arról is hírt kapott, hogy a feljebb fekvő Betrawatit elmosta az ár – számolt be róla a hvg.hu.

Az iskolában több mint 1600 diák tanult, sokan még úton voltak oda, amikor az igazgató akcióba lendült, és amellett, hogy kicsengetett és a tanárokat a diákok kivezetésére utasította, sorra hívogatta az iskolabuszokat, amelyek a többi 700 tanulót hozták.

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