Perceken múlt 1600 diák élete, jól döntött az igazgató

Az igazgató percekkel a nepáli villámárvíz előtt rendelte el az iskola kiürítését, és a tanulókat magasabb területre küldte – jelentette a BBC.

Radzsendra Davadit, a Nuwakotban található Tribhuvan Trishuli Középiskola igazgatóját perceken belül négy ismerőse is figyelmeztette telefonon a közelgő áradatra, az igazgató emellett arról is hírt kapott, hogy a feljebb fekvő Betrawatit elmosta az ár – számolt be róla a hvg.hu.

Az iskolában több mint 1600 diák tanult, sokan még úton voltak oda, amikor az igazgató akcióba lendült, és amellett, hogy kicsengetett és a tanárokat a diákok kivezetésére utasította, sorra hívogatta az iskolabuszokat, amelyek a többi 700 tanulót hozták.