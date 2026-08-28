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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2024. július 15-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Szeptemberben újraindulhatnak az ukrán-orosz tárgyalások – állítja az ukrán elnöki hivatal

Infostart / MTI

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője szerint az esetlegesen újrainduló béketárgyalásokon amerikai képviselőknek is jelen kellene lenniük.

Az ukrán és az orosz delegáció közötti újabb tárgyalásokra szeptemberben kerülhet sor, és azokon amerikai képviselőknek is részt kellene venniük – közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője csütörtökön az Interfax-Ukrajina hírügynökség jelentése szerint.

Budanov azt mondta: Ukrajna a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a jövő hónapban fejlemények várhatók.

„Igen, remélem, hogy így lesz, és természetesen amerikai tárgyalófelek is részt vesznek majd rajtuk. Nélkülük nem megy”

– mondta a Novini.Live ukrán hírportálnak arra a kérdésre válaszolva, hogy ez közvetlen tárgyalásokat jelent-e ukrán és orosz tárgyalófelek között.

Az Egyesült Államok közvetítésével folytatott béketárgyalások idén megrekedtek, miután Ukrajna elutasította Oroszország azon követeléseit, hogy területeket adjon át, Washington figyelmét pedig egyre inkább az Irán elleni háború kötötte le. Az ukrán-orosz-amerikai háromoldalú tárgyalások legutóbbi fordulójára februárban került sor. Azóta ukrán és orosz képviselők csak külön-külön tárgyaltak az amerikai delegációval.

Kijevnek tudomására jutott, hogy az orosz vezérkar már kidolgozta egy 600 ezer fős további mozgósítás tervét, amelyet az idei és a következő év meghatározott időszakaiban hajtanának végre. „Elsősorban a harcoló alakulatokat és a nemrég megalakított egységeket tervezik feltölteni” – írta az elnöki iroda honlapján közzétett közös tájékoztatójában az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) és az ukrán Külső Hírszerző Szolgálat.

A hírszerzés információi szerint Oroszországban a fronton elszenvedett veszteségek növekedése és a szerződéses katonák toborzásának lelassulása miatt mérlegelik a további mozgósítás lehetőségét.

2026 januárja és júliusa között az orosz hadsereg embervesztesége – azaz az elesett és megsebesült katonák együttesen – mintegy 240 ezer főt tettek ki, köztük legkevesebb 140 ezer fő az, akit halottként tartanak számon. Ugyanezen időszakban 232 ezer embert szerződéses katonaként vontak be a hadseregbe – írta az ukrán hírszerzés.

Az orosz hadsereg dróncsapást mért csütörtökön Harkivban egy bevásárlóközpontra – közölte Ihor Terehov, a város polgármestere. Az eddigi adatok szerint a támadásban egy 40 éves férfi meghalt, négy ember pedig megsebesült.

A Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol belvárosát orosz tüzérségi támadás érte, Olekszandr Hanzsa, a régió kormányzója szerint öt ember megsebesült.

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Kezdőlap    Külföld    Szeptemberben újraindulhatnak az ukrán-orosz tárgyalások – állítja az ukrán elnöki hivatal

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