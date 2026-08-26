Riasztották a dél-koreai légierő vadászgépeit

A védelmi minisztérium úgy pontosította a bejelentést, hogy a repülőgépek nem sértették meg az ország légterét.

A Dél-Korea keleti és déli vizei fölött található légvédelmi azonosítási övezet (KADIZ) nem az ország területéhez tartozó légtér, de az esetleges félreértések és balesetek elkerülése érdekében az ezekbe történő berepüléskor a nemzetközi gyakorlat szerint a külföldi repülőgépek lehetővé teszik azonosításukat. A katonai repülőgépek általában értesítik az érintett országokat, mielőtt belépnének ebbe a zónába, még ha ez jogilag nem is kötelező.

„A dél-koreai hadsereg észlelte az orosz repülőgépeket, miután azok beléptek a zónába, és minden eshetőségre felkészülve a légierő vadászgépeket vetett be” – magyarázta a tárca közleményében.

A forrás szerint az orosz repülőgépek beléptek, majd kiléptek a Japán-tenger feletti zónából.

Júniusban több mint tíz kínai és orosz katonai repülőgép repült be az azonosítási övezetbe anélkül, hogy megsértette volna Dél-Korea légterét. Peking akkor azt állította, hogy a kínai és az orosz erők „hadászati légi őrjáratot” hajtottak végre a Japán-tenger, a Kelet-kínai-tenger és a Csendes-óceán nyugati része felett.

Moszkva akkor azt közölte, hogy ez a művelet a szokásos katonai együttműködési terveinek része volt, és „nem irányult egyetlen harmadik ország ellen sem”.

Szöul mindazonáltal tiltakozott Moszkvánál és Pekingnél, és arra kérte őket, hogy kerüljék el az ilyen események megismétlődését.

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