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Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Nyolcan haltak meg egy családi mészárlásban

Infostart / MTI

A lövöldözés a vasárnapi családi vacsora közben tört ki egy montanai otthonban, a tettes magával is végzett.

Hét rokonát, köztük négy gyereket ölt meg egy férfi a montanai Billingsben, a tettes magával is végzett – közölte szerdán a család szóvivője az AP hírügynökséggel.

A tragédia vasárnap, a családi vacsora alkalmával történt. A halálos áldozatok négy generáció tagjai voltak, köztük egy kilencvenes éveiben járó dédnagymama és egy hétéves kislány is – számolt be róla a család barátja, a szomszédságukban élő Jennifer Mercer, aki gyűjtést indított a temetési és egyéb költségek finanszírozására.

A rendőrség közlése szerint vasárnap este szálltak ki a helyszínre, ahol lövéseket hallottak, majd a ház kigyulladt.

A nyomozók kedden megerősítették, hogy nyolc halálos áldozat volt, köztük négy gyerek.

Az elkövetőt, a 44 éves Alan Smith-t Brad Ireland azonosította, akinek elvált felesége és két gyereke is a halálos áldozatok között volt. Smith szülei, akik szintén életüket vesztették a lövöldözésben, korábban arra kérték fiukat, hogy költözzön el, de vasárnap visszatért, és tüzet nyitott a családjára – mondta el Ireland.

A halottak közt van a rokonait lelövő és a házat rájuk gyújtó tettes is, aki rokonai lemészárlása után saját magát is meglőtte, és sérüléseibe a kórházban belehalt.

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