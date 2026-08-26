Meghalt Tim Curry – innen lehet sokaknak ismerős

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint Curry kedden este Los Angeles-i otthonában hunyt el. A színész 2012-ben súlyos stroke-ot kapott – számolt be róla az index.hu.

Pályafutása során feltűnt többek között a Reszkessetek, betörők! 2., a Vadászat a Vörös Októberre, a Clue és A három testőr című filmekben is.

Színházi munkásságát három Tony-jelöléssel ismerték el, többek között az Amadeus és a Monty Python's Spamalot főszerepeiért.

Curry színházi karrierje legalább olyan jelentős volt, mint filmes pályafutása. Peter Shaffer Amadeusának eredeti Broadway-produkciójában Wolfgang Amadeus Mozartot játszotta Ian McKellen Salierije mellett, alakításáért pedig Tony-díjra jelölték. Később a My Favorite Year főszerepéért újabb jelölést kapott, majd 2005-ben a Monty Python's Spamalot Artúr királyaként harmadszor is versenybe került a színházi világ egyik legrangosabb elismeréséért.