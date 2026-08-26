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Nyitókép: iiievgeniy/Getty Images

Behurcolt szúnyog miatt halhatott meg egy reptéri dolgozó

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Meghalt maláriában a frankfurti reptér egyik munkavállalója, további öten pedig orvosi kezelésre szorulnak a fertőző betegség miatt. Vélhetően egy szúnyog fertőzte meg őket, amelyik repülővel érkezett az országba.

Életét vesztette a frankfurti repülőtér egyik dolgozója maláriában, további öt alkalmazott pedig orvosi kezelést kap a fertőző betegség miatt. A fertőzések hátterében feltehetően egy olyan szúnyog áll, amely még júliusban érkezhetett repülőgéppel Németországba egy maláriával érintett térségből – írja az Euronews híradása nyomán a Pénzcentrum.

A repülőteret üzemeltető cég, a Fraport arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy jelenleg a megelőzésre és az informálásra összpontosít, így arra kérik a dolgozókat, hogy a betegségre utaló tünetek esetén azonnal forduljanak orvoshoz, és jelezzék repülőtéri munkavégzésüket. A helyszínen szúnyogcsapdákat is kihelyeztek a rovarok laboratóriumi vizsgálata érdekében.

A német járványügyi hatóság (RKI) hangsúlyozta, hogy rendkívül ritkák a hasonló esetek. A fertőzést az Anopheles-szúnyogok terjesztik, amelyek korábban maguk is megfertőződtek a kórokozóval. A hatóság hozzátette, ugyan Németországban is jelen vannak olyan Anopheles-fajok, amelyek megfelelő környezeti feltételek mellett képesek lennének átadni a betegséget, ám erre eddig szinte egyáltalán nem volt példa.

A frankfurti egészségügyi hivatal is kiemelte, hogy rendkívül ritka az úgynevezett „repülőtéri malária” a betegséggel nem érintett régiókban, és a kór nem terjed emberről emberre. Egy, az 1969 és 2024 közötti európai, repülőtéri és poggyásszal összefüggő maláriaeseteket vizsgáló tanulmány mindössze 145 esetet azonosított, amelyek közül kilenc történt Németországban.

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