Reménysugár villant fel a Hormuzi-szorosnál

A tárgyalások középpontjában a további eszkaláció megakadályozása, a Hormuzi-szoros újranyitása és a konfliktus mielőbbi lezárása állt - derült ki a pakisztáni hadsereg közleményéből, amely Aszim Munir tábornagy, pakisztáni vezérkari főnök és az iráni vezetés közötti találkozóról szólt. A felek emellett véleményt cseréltek a regionális békéről, valamint a vitás kérdések tárgyalásos rendezéséhez vezető útról.

„Az iráni elnök őszintén megosztotta kormányának álláspontját, és konstruktív volt a párbeszéd során" – hangsúlyozta az X közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter.

A Reuters brit hírügynökség hétfőn arról számolt be, hogy Aszim Munir teheráni látogatása előtt beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, aki a múlt héten gazdasági következményekkel fenyegette meg azokat az országokat, amelyek segítséget nyújtanak Iránnak, mivel igyekszik elszigetelni az országot. Irán közben azzal fenyegetett, hogy leállítja a Perzsa-öbölből induló összes olajexportot.

Kedd hajnalban a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata arról számolt be, hogy Omán partjainál egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót, és üzemképtelenné tette a járművet.