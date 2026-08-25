ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.68
usd:
310.92
bux:
152202
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Amerika-ellenes grafika egy épületmolinón Teheránban 2026. augusztus 3-án. Az iráni külügyi szóvivõ a mai napon közölte, hogy Irán nem folytat jelenleg tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, ehelyett Ománnal zajlanak megbeszélések a Hormuzi-szoros kérdésének átmeneti megoldásáról.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Reménysugár villant fel a Hormuzi-szorosnál

Infostart / MTI

Jelentős előrelépést értek el a pakisztáni és iráni vezetők teheráni tárgyalásaikon az Irán elleni háború lezárása érdekében - jelentette be a pakisztáni belügyminiszter teheráni látogatása végén.

A tárgyalások középpontjában a további eszkaláció megakadályozása, a Hormuzi-szoros újranyitása és a konfliktus mielőbbi lezárása állt - derült ki a pakisztáni hadsereg közleményéből, amely Aszim Munir tábornagy, pakisztáni vezérkari főnök és az iráni vezetés közötti találkozóról szólt. A felek emellett véleményt cseréltek a regionális békéről, valamint a vitás kérdések tárgyalásos rendezéséhez vezető útról.

„Az iráni elnök őszintén megosztotta kormányának álláspontját, és konstruktív volt a párbeszéd során" – hangsúlyozta az X közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter.

A Reuters brit hírügynökség hétfőn arról számolt be, hogy Aszim Munir teheráni látogatása előtt beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, aki a múlt héten gazdasági következményekkel fenyegette meg azokat az országokat, amelyek segítséget nyújtanak Iránnak, mivel igyekszik elszigetelni az országot. Irán közben azzal fenyegetett, hogy leállítja a Perzsa-öbölből induló összes olajexportot.

Kedd hajnalban a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata arról számolt be, hogy Omán partjainál egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót, és üzemképtelenné tette a járművet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Reménysugár villant fel a Hormuzi-szorosnál

irán

hormuzi-szoros

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az AI nagy egyenlőségi paradoxona: a gyengébbek többet nyernek, de van egy csavar

Az AI nagy egyenlőségi paradoxona: a gyengébbek többet nyernek, de van egy csavar
A generatív AI több vizsgálatban egyszerre növelte a teljesítményt és csökkentette a dolgozók közötti különbségeket. A kezdők gyorsabban zárkóztak fel, bizonyos írásos feladatok pedig rövidebb idő alatt, jobb minőségben készültek el. Mégsem biztos, hogy ebből tartós kiegyenlítődés következik. Az AI használata nem jelent azonos értékteremtést. Az új különbséget a feladatbontás, az ellenőrzés és a teljes munkafolyamat újratervezése adhatja.
VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.25. kedd, 18:00
Totyik Tamás
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dolog készül a tőzsdéken, emelkednek a piacok

Nagy dolog készül a tőzsdéken, emelkednek a piacok

A befektetők tegnap még a múlt heti visszaesést emésztették, és ma is az Nvidia e heti gyorsjelentésére készülnek a piacok - a chipóriás szerdán, az amerikai tőzsdezárás után teszi közzé negyedéves számait. A befektetők figyelmének középpontjában az infláció is áll: szerdán érkezik a júliusi PCE árindex a tengerentúlon, amely a Federal Reserve által kiemelten figyelt inflációs mutató. Ma itthon is lesznek fontos események, hiszen jön a hét egyik legfontosabb eseménye: újra összeül az MNB Monetáris Tanácsa, mely a várakozások szerint újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkenti a kamatot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, az európai tőzsdék pluszban kezdték a napot, és a magyar tőzsde pedig történelmi csúcsot döntött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos százezreket bukhatnak a balatoni eladók: beindult a hatalmas alkudozás, alig pörög az ingatlanpiac

Súlyos százezreket bukhatnak a balatoni eladók: beindult a hatalmas alkudozás, alig pörög az ingatlanpiac

Az idei év első hét hónapjában 652 ezer forintos átlagos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ami mintegy 1,7 százalékos éves drágulást jelent.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is 'fully prepared' to counter widened US economic sanctions

Iran says it is 'fully prepared' to counter widened US economic sanctions

The US calls its latest sanctions on Iran an "economic D-Day", but Tehran says it has a plan to address them.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 11:03
Újabb robbanóanyagos drónt találtak a reptéri incidens nyomozói
2026. augusztus 25. 07:31
Árrobbanás: lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméterára, itt érdemes külföldön befektetni
×
×