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Donald Trump amerikai elnökre és a Hormuzi-szorosra utaló, a törésponton jelentésû felirattal ellátott óriásplakát a teheráni Valiaszr téren 2026. május 2-án. Az elõzõ nap Trump az amerikai törvényhozásnak küldött levelében megszûntnek nyilvánította az Irán ellen folytatott fegyveres harcot.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Aknák és kivégzések: Trump meghúzta a vörös vonalat

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi-szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal le állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését.

Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai haderő „azonnal és szisztematikusan elpusztítja”, amit „zéró tolerancia” politikának nevezett.

Hozzátette, hogy az amerikai űrhaderő segítségével állandó szoros megfigyelés alatt tartják a Hormuzi-szorost, valamint Irán nukleáris létesítményeit, így a Pickaxe hegyet, valamint a tavaly lebombázott további helyszíneket.

Egy korábbi bejegyzésében Donald Trump azonnal megállítandó humanitárius válságnak nevezte azt, ami jelenleg Iránban zajlik.

Az elnök azt írta, hogy az iráni kormány nem tudja fizetni hadseregének jelentős részét. Hozzátette: „ezzel egy időben korábban nem látott számban ölnek meg tüntetőket, még akkor is, ha azok nem tüntetnek”. „Ezt meg kell állítani, most!” – szögezte le.

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