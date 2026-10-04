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Nyitókép: Facebook/Józsefvárosi Önkormányzat

Szöges csapda várta a hajléktalanokat

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Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy VIII. kerületi épület elé kihelyezett, hegyes szögekkel kivert deszka. A Teleki tér és a Kun utca sarkán álló, használaton kívüli üzlethelyiség alatti peremre rögzített szerkezetet csütörtök délelőttre eltávolították a helyszínről.

A brutális kinézetű „kiülésgátló” célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nemcsak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett – szmolt be a blikk.hu.

A helyi Facebook-csoportban közzétett fotó megosztása után élénk vita alakult ki a környékbeliek között. A hozzászólók egy része elítélte a balesetveszélyes és kegyetlen módszert, míg mások védelmükbe vették a lépést, a környéken uralkodó köztisztasági és közbiztonsági állapotokra hivatkozva.

A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót.

A lakossági jelzéseket követően

a kiülésgátló deszkát csütörtök délelőttre eltávolították

a Teleki téri épület elől, így a közvetlen balesetveszély megszűnt.

Fotónk illusztráció.

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Kezdőlap    Belföld    Szöges csapda várta a hajléktalanokat

hajléktalan

józsefváros

viii. kerület

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