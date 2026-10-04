Szöges csapda várta a hajléktalanokat

A brutális kinézetű „kiülésgátló” célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nemcsak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett – szmolt be a blikk.hu.

A helyi Facebook-csoportban közzétett fotó megosztása után élénk vita alakult ki a környékbeliek között. A hozzászólók egy része elítélte a balesetveszélyes és kegyetlen módszert, míg mások védelmükbe vették a lépést, a környéken uralkodó köztisztasági és közbiztonsági állapotokra hivatkozva.

A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót.

A lakossági jelzéseket követően

a kiülésgátló deszkát csütörtök délelőttre eltávolították

a Teleki téri épület elől, így a közvetlen balesetveszély megszűnt.

Fotónk illusztráció.